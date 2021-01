Les fans de ‘Karate Kid’ du monde entier peuvent être très heureux puisque l’année a commencé avec la première du troisième volet de la série sur Netflix et que sa conclusion prépare la quatrième saison de ‘Cobra Kai’.

Depuis que la plateforme de streaming a annoncé la date de sortie de la troisième saison, en a profité pour officialiser le lancement d’une quatrième tranche, qui a laissé la possibilité de faire une clôture épique dans l’arc de l’histoire.

Il ne fait aucun doute que ‘Cobra Kai’ sera de retour pour un autre tour, ce qui est particulièrement excitant étant donné la fin de la saison trois.

Il faudra peut-être un peu de temps aux dojos pour ouvrir les portes, étant donné que la production du prochain opus attend toujours de commencer, mais nous savons comment la quatrième saison de ‘Cobra Kai’ est préparée en analysant la fin de la troisième.

Spoiler Alert: Au cas où ce ne serait pas évident, il y aura des teasers sur le résultat de la troisième saison de «Cobra Kai».

La troisième saison de la série se termine avec le moment que les fans de ‘Karate Kid’ attendent depuis des années pour voir, Johnny et Daniel finalement dans la même équipe dans le but de battre Kreese, dirigeant le Miyagi-Do ensemble.

L’intrigue de la quatrième saison inclura probablement une grande partie de leur relation, mais c’est la raison de son équipe qui sera au centre de la série.

On a beaucoup parlé au cours de la troisième saison du prochain tournoi de karaté Valley U-18, mais la saison s’est terminée avant le début de l’événement. Par conséquent, il semble que la quatrième saison portera sur la préparation du tournoi.

Mais qui combattra dans le championnat? Miguel a battu Robby lors du dernier match du premier tournoi de la saison 1, et la série pourrait voir le match revanche dans la saison quatre.

Cependant, la rivalité entre Sam et Tory est l’un des points centraux de la série, et il serait logique de les voir s’affronter dans le championnat, à la fin, leur histoire ressemble plus à celle de Daniel et Johnny qu’à celle de Miguel et Robby.

Il y a aussi un gros problème à résoudre dans la saison quatre. Kreese passe un appel téléphonique vers la fin de la saison, disant à quelqu’un sur l’autre ligne de venir voir ‘Cobra Kai’ et de l’aider à former les étudiants, quelqu’un qui a presque vaincu Daniel, anciennement Silver.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la quatrième saison de ‘Cobra Kai’ sur Netflix.