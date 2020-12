Mexico,- La Concacaf a annoncé aujourd’hui les officiels et les arbitres assistants qui ont été sélectionnés pour les phases finales de la Ligue des champions de la Concacaf 2020.

Les sept derniers matchs du tournoi se joueront du 15 au 22 décembre au stade Exploria d’Orlando.

Les 18 officiels de match sélectionnés ont été actifs dans la Ligue des champions de la Concacaf 2020 et leurs compétitions nationales.

Chaque officiel a strictement adhéré au programme de science du sport de la Concacaf, qui garantit que tous les arbitres maintiennent une condition physique d’élite tout au long de l’année et ont montré d’excellentes performances sur le terrain.

De plus, tous les officiels de match ont suivi un régime de tests Covid-19 à haute fréquence avant d’arriver à Orlando, en Floride.

Le Comité des arbitres de la Concacaf a approuvé la liste des participants, qui ont été examinés et sélectionnés par l’équipe consultative technique des arbitres de la Concacaf, un groupe interrégional d’experts en arbitrage.

Les nominations des arbitres seront annoncées avant chaque match.

Les quarts de finale, demi-finales et finale de la Ligue des champions se joueront comme suit:

Mardi 15 décembre 2020 – Quarts de finale

19:00 CD Olimpia (HON) vs Impact de Montréal (CAN)

21:30 Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (États-Unis)

Mercredi 16 décembre 2020 – Quarts de finale

19:00 Atlanta United FC (États-Unis) vs Club America (MEX)

21:30 Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX)

Samedi 19 décembre 2020 – Demi-finales

19:00 Impact de Montréal (CAN) ou CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) ou New York City FC (USA)

21h30 Atlanta United FC (USA) OU Club America (MEX) vs Los Angeles FC (USA) OU Cruz Azul (MEX)

Mardi 22 décembre 2020 – Finale Ligue des Champions

21 :: 00 Demi-finale N ° 1 vs Vainqueur N ° 2 Demi-finale

Photo courtoisie Concacaf

