Je mets habituellement le concert du Nouvel An en arrière-plan pendant que je lis, sans y prêter beaucoup d’attention jusqu’à ce qu’il soit temps d’applaudir en famille. Cette année, je me suis assis sous le soleil d’hiver et j’ai tourné les pages, mais j’ai dû fermer le livre parce que ce qui sortait à la télévision était si bon qu’il a attiré toute mon attention. Quel concert passionnant, quelle beauté, quelle délicatesse. À la fin, nous avons applaudi debout, reconnaissants au cœur.

Les critiques ont convenu, ce n’était pas une suggestion de famille: le meilleur concert du Nouvel An en mémoire. L’opinion commune est que Riccardo Muti et l’orchestre ont surmonté les limites et le vide des sièges. Mon impression est le contraire: je soupçonne que c’est l’absence de public qui a permis aux musiciens de s’élever.

Les arts du spectacle ont non seulement besoin du public pour aller au box-office et payer pour la fête, mais aussi pour travailler la communion païenne qui donne un sens à la liturgie. Il ne peut y avoir de concert sans spectateurs, mais après le Nouvel An, j’en doute. Et si les émissions s’amélioraient sans public? Et si le public avait perdu la conscience de lui-même et se rendait trop prématuré? Sans millionnaires ou personnes célèbres désireuses de applaudir, la Marche Radetzky s’est beaucoup améliorée.

Orlando Figes raconte aux Européens que le XIXe siècle a été le triomphe des musiciens et des acteurs sur un public qui allait au théâtre pour être vu et triché. Peu à peu, ils ont gagné le respect des codes dits respectables et imposés du silence et du calme. Peut-être qu’au cours des dernières décennies, ce public domestiqué avait commencé à errer et à revendiquer un rôle impoli. Les stalles vides ont rappelé qui mérite révérence et attention, qui officie le rite et où les caméras doivent être focalisées. Contre le public, c’est mieux joué.