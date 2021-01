Vienne.- Il Concert du Nouvel An ouvert ceci 2021 avec les rythmes joyeux des valses et des polkas de la dynastie Strauss, mais une pièce vide et silencieuse de la pandémie de coronavirus a quelque peu assombri son message d’espoir et d’optimisme.

Riccardo muti il a dirigé, pour la sixième fois, un concert du Nouvel An à Vienne pas comme les autres: avec un Golden Hall sans âme du Musikverein et des applaudissements numériques.

La fameuse «Marche Radetzky», dont chaque édition clôt le récital, n’avait pas non plus l’accompagnement traditionnel des applaudissements.

UN ENVIRONNEMENT FANTASMAL …

Bien que la salle monumentale soit connue pour être vide et silencieuse, le premier salut de Muti à un public absent et les gros plans de stands fantomatiques étaient à couper le souffle.

L’absence de réaction à la conclusion de chaque pièce a donné au récital un air de répétition et les musiciens, conscients de ce problème, ont tenté de répondre par une transition très rapide qui modifiait le tempo habituel du concert.

Les applaudissements télématiques d’un millier de personnes du monde entier à travers une application à la fin de chaque bloc ont donné un peu de chaleur à l’acte, bien que l’image des membres de la Philharmonie debout devant ce vide ait également laissé des sentiments mitigés.

POUR UN GRAND CONCERT DE NOUVEL AN

Cependant, le maestro napolitain et l’Orchestre philharmonique de Vienne ont surmonté les circonstances défavorables et offert un grand spectacle musical, et cela, dans les circonstances actuelles, est déjà un triomphe.

«C’est étrange pour nous de jouer dans une salle totalement vide mais nous croyons toujours ici au message de la musique, malgré« une année horrible ».

La légèreté et la vitalité des valses, polkas et mazurkas des Strauss et de leurs contemporains ont fait leur chemin dans les foyers de millions de personnes dans plus de 90 pays grâce à la télévision et à la radio, qui ont fait du récital un événement mondial.

Muti et l’Orchestre philharmonique de Vienne ont lancé leur message d’espoir à travers la musique, une langue qui unit au-delà des langues et des frontières.

Et, malgré tous les inconvénients, le récital nous a permis de rêver que 2021 sera meilleure que la fatidique année précédente.

