Mexico.- Les Gasolinemen continuent de voler des râteaux qu’ils utilisent pour vendre des litres incomplets et la semaine dernière, plusieurs stations n’ont pas été autorisées à vérifier que le propriétaire de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

Lors de la présentation du rapport hebdomadaire de Who is who sur les prix du carburant lors de la conférence de presse du président Andrés Manuel López Obrador au Palais national, il a commenté que 263 plaintes déposées dans l’application Liter X Liter ont été traitées et que 135 visites ont été effectuées. formelle, dont deux stations-service n’ont pas pu être vérifiées.

«Station-service Jorobas. Je crois que ceux qui humilient sont des consommateurs parce que s’ils ne nous avaient pas laissé vérifier, à Huehuetoca et Servicio Panorámico, de Tepetlaoxtoc, tous deux dans l’État du Mexique, que nous visiterons la Garde nationale et le bureau du procureur général >> , il a offert.

Dans l’essence ordinaire, le prix le plus élevé était de 20,29 pesos le litre avec une marge bénéficiaire de 3,92 et le plus bas de 15,98 à Veracruz.

Le prix le plus élevé de l’essence premium était de 21,82 avec une majoration de 4,55 et le plus bas était de 17,20 à Durango avec une majoration de 0,22 cent.

Le diesel était vendu 21,70 le plus cher et 16,80 le moins cher.

A la fin du 18 décembre, le mix pétrolier mexicain était coté à 47,50 dollars le baril et que par rapport à février de cette même année de 44,40 dollars, il y a une augmentation de 8% du prix du pétrole, mais il a précisé que le Le taux de change est moins cher, ce qui a favorisé et les prix de l’essence ne sont pas revenus aux niveaux de février.

Le responsable fédéral a déclaré que le pétrole avait chuté de 3 dollars car la découverte d’une nouvelle souche de Covid-19 avait suscité des craintes quant à la demande pour le prix du dollar le 21 décembre 2020.

Le directeur de Profeco a souligné que les marques qui vendent le carburant le plus cher en moyenne sont Redco, Arco et Chevron; tandis que les moins chers du pays sont Total, G500 et Orsan.

