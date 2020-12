Bien que la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel n’ait pas encore commencé, les productions n’ont pas cessé d’avancer, puisque plusieurs films et séries ont repris leurs enregistrements après plusieurs mois de détention et l’un de ceux qui avaient déjà commencé leurs enregistrements était ‘Oeil de faucon’, ce qui ramènera à Jeremy Renner au rôle de Clint Barton, mais cette fois il n’arrivera pas seul car finalement une vidéo a confirmé que Hailee Steinfeld sera Kate Bishop dans «Hawkeye».

L’une des séries les moins connues à ce jour est ‘Oeil de faucon’, qui a été annoncé lors du San Diego Comic-Con 2019, car on sait seulement que nous verrons Kate Bishop pour la première fois, une apprenti de ce héros qui prend plus tard le manteau de Hawkeye et bien qu’il ait été dit que l’actrice Hailee Steinfeld jouerait le rôle, il n’avait pas été officiellement confirmé.

Grâce à une fuite vidéo des enregistrements de la série dans le Métro de New York, il a finalement été confirmé que Hailee Steinfeld comme Kate Bishop dans ‘Hawkeye’, car dans cette courte vidéo, vous pouvez voir Jeremy Renner descendre les escaliers pour entrer dans un wagon accompagné de l’actrice et pas seulement cela, également accompagné de Chanceux le chien de pizza, dont l’apparence avait fait l’objet de rumeurs.

Ces derniers jours, certains détails avaient été publiés via les réseaux sociaux, depuis Jeremy Renner a confirmé que les enregistrements de cette série commençaient et pour sa part Hailee Steinfeld a partagé une image accompagnée d’un emoji d’un arc et d’une flèche, que les fans ont considéré comme un indice sur sa participation à la série Marvel et il semble qu’ils n’avaient pas trop tort.