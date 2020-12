Près de six mois après avoir diffusé sa dernière émission, Quatrième millénaire est revenu ce dimanche avec la diffusion d’un spécial sur le coronavirus: ‘Origine’Iker Jiménez voulait expliquer pourquoi vous avez décidé de partir et aussi les raisons de votre retour au petit écran. “La détermination de terminer le” quatrième millénaire “a été prise en pensant, je vous assure, que non pas dans le désastre économique évident que l’on a, mais dans la santé de ma propre équipe. Et vous direz:” Eh bien Iker, pourquoi êtes-vous ici un autre fois?’ Nous pensions que cela irait mieux et nous sommes très inquiets, mais nous savons que nous devons remplir un service avec vous », a-t-il déclaré au début du programme.

L’équipe de Cuatro Il se souvenait de ce programme de février dans lequel il mettait en garde contre SARSCoV-2 et ce qu’il a vécu alors. «Début février j’ai reçu des informations, chez moi, chez moi, ça prépare les gens parce que ça vient. Quand il y a 9 ou 11 médecins différents et que certains ne se connaissent pas, on a deux motivations dans la vie: ou vous écoutez vos sources et sortez ici, comme vous dites, alarmant, ou vous pliez et riez des masques et dites que ce n’est qu’une grippe ou qu’il n’y aura que deux ou trois cas », a-t-il avoué.

Mais Iker est revenu et s’est entretenu avec de nombreux experts de la santé pour aborder la question inconnues qui restent à résoudre autour du coronavirus. Ils sont même entrés dans un laboratoire de niveau 3 en Espagne pour enregistrer la manière dont les scientifiques traitent quotidiennement l’agent pathogène.

Luis Enrique Martín Otero, colonel vétérinaire Coordinateur du Réseau espagnol des laboratoires d’alerte biologique (RE-LAB), est le premier des experts à intervenir. Otero assure que “tant que la situation n’est pas clarifiée, nous devons garder les deux portes ouvertes: celle d’origine naturelle ou technique. L’un est politiquement correct et l’autre non. Tant que nous ne savons pas d’où vient l’origine, les deux peuvent être ouverts. “

Dans un autre programme précédent, le colonel Otero a déjà partagé son point de vue sur le coronavirus SRAS-CoV-2. Dans Wuhan, dans son Institut de virologie, nous travaillons depuis longtemps avec différents coronavirus pour en savoir plus sur eux. «Cela aurait pu être une évasion d’un laboratoire. Vous testez avec un agent pathogène de ces conditions et vous travaillez à trouver une solution. Il y a des chances qu’il se soit échappé. Non seulement vous travaillez avec eux en Chine, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne ou en France. “

L’expert rappelle que, déjà lors de l’inauguration du centre, il y a eu des évasions de virus. «Peut-être travaillaient-ils avec lui pour trouver des vaccins», dit-il. Pour sa part, Alejandro Brun, chercheur scientifique au Centre de recherche en santé animale (CISA)N’oubliez pas que tous les coronavirus provoquent des maladies très graves chez les animaux et les humains.

«En Chine, ce laboratoire est créé comme fer de lance de la lutte contre le coronavirus. Ils voulaient contrôler ce qu’ils avaient, les coronavirus en particulier chez les chauves-souris. Indépendamment des conjectures, il est vrai qu’à l’heure actuelle, toutes les pièces qui ont formé le virus sont dans la nature », explique Brum.

Caractéristiques du SRAS-CoV-2

Selon les mots de Martín Otero, nous sommes confrontés à une virus connu sous le nom de Frankestein, car “il semble être assemblé avec des pièces d’origine différente. Ceux qui y voient quelque chose de rare disent que la nature peut le faire. Jusqu’à ce que l’inconnu soit révélé la porte à toute hypothèse est ouverte“.

L’expert fait référence à certains d’étranges mutations dans la protéine S, celui qui s’accroche à la cellule, publié par des virologues hindous, qui assurent que dans certaines séquences, ils sont similaires au VIH.

Pendant ce temps, Brum met en évidence les différences par rapport au SRAS-CoV-1. «Dans la protéine réceptrice, clé de l’entrée dans le corps, il y a un domaine qui semble être optimisé pour une jointure plus forte. En outre, il a un domaine polybasique, qui divise la protéine de pointe et le rend infectieux. D’où sa facilité à se répandre“.

Une arme biologique?

Pour Otero Il n’est pas déraisonnable de penser au coronavirus comme une arme biologique. «Lorsque des armes biologiques sont utilisées, le prototype est qu’il est facile de se propager, qu’il y a des morts mais qu’il n’est pas très massif. C’est le prototype de l’arme biologique. Les plus redoutés sont ceux qui se propagent par les voies respiratoires. Il peut être développé davantage et nous savons, pas officiellement, que de nombreux pays travaillent avec des armes biologiques. Il y a des publications de scientifiques qui ont dû fuir la Chine vers les États-Unis parce qu’ils disaient ce qui n’est pas encore connu. Ongle femme médecin a fui la Chine (Li-Meng Yan), a déclaré qu’il avait enregistré des conversations qu’il allait publier pour que l’on sache ce qui se faisait“, dit l’expert.

Concernant cette possibilité, Alejandro Brum rappelle que, malgré le fait que le La Convention sur les armes biologiques est entrée en vigueur en 1975, il n’y a pas de processus de vérification. Dans son cas, il ne croit pas s’être échappé d’un laboratoire. “De notre propre expérience avec laquelle nous travaillons, avec désinfection, changement de vêtements …”.

Que faites-vous avec un virus dans un laboratoire?

Concernant la présence du virus dans les laboratoires avec lesquels travailler, l’expert assure qu’ils y sont utilisés “pour confirment que nos vaccins fonctionnent, nous utilisons des modèles animaux. Nous pouvons le faire facilement en incubant des sérums d’animaux vaccinés avec le virus. Aussi à effectuer études d’efficacité antivirale, comment ils peuvent retarder l’infection et la prévenir complètement. Tous les laboratoires ne peuvent pas le faire », dit-il.

Et c’est possible manipuler un virus pour le rendre plus mortel? “Oui, ce sont des expériences de gain de fonction. Vous pouvez augmenter la virulence d’un virus », assure-t-il, avant d’ajouter qu’il ne s’agit pas d’une version modifiée du SARS-CoV-2. Par conséquent, il opte pour un “sélection naturelle” pour déterminer l’optimisation des virus.

Quelle était l’origine du virus?

Plus de six mois après le début de la pandémie, l’animal porteur du virus n’est pas connu, celui qui aurait été infecté par une chauve-souris, dans laquelle les coronavirus sont très courants, et plus tard, cela aurait transmis le virus à un humain. Les possibilités, plusieurs: des serpents aux pangolins et même des ratons laveurs.

Otero, après avoir exprimé qu’il n’était pas un partisan de la théorie du complot, assure que “les virus ne sont pas stupides, s’ils tuent des gens, ils disparaissent, ils s’adaptent à l’organisme pour avoir son habitat d’extension. L’origine est inconnue et peut encore être contaminante. Ça me manque, parce que dans le MERS et le SRAS, il n’a pas fallu si longtemps pour découvrir“.

Pour sa part, le Dr Jonathan Latham, virologue du Bioscience Resource Project (USA), assure qu ‘”il est fort probable qu’il s’agisse d’un virus d’un laboratoire. Je ne pense pas que ce soit génétiquement modifié. Ce laboratoire (Wuhan) enquêtait sur le coronavirus, il y a eu plusieurs fuites dans des laboratoires en Chine qui a entraîné plusieurs infections et un décès. En Caroline du Nord, ils ont répliqué le coronavirus. Ils créaient un coronavirus adapté à la souris, qui a mordu l’un des chercheurs. Nous avons trouvé des preuves que en 2012, il y avait une maladie comme le COVID-19. Les tests ont été envoyés à l’Institut de Wuhan. Les médecins ont conclu que certains mineurs souffrant d’un coronavirus inconnu. Ces informations doivent être enregistrées dans les laboratoires de Wuhan, les personnes familiarisées avec le COVID-19 Ils ont ignoré la maladie de ces mineurs. Ce qu’ils avaient était quelque chose de similaire au COVID-19. Notre suggestion est que l’origine de cette pandémie est enracinée dans ces infections. “