Leader d’opinion jusqu’au bout, le présentateur de télévision Larry King n’a pas été aidé par ses derniers messages publics, dans lesquels il a exhorté ses partisans à porter un masque et à maintenir une distance sociale. La légende de la télévision est décédée ce samedi à l’âge de 87 ans après avoir été admise pour coronavirus au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles à Noël. Le communicateur américain qui a fait de l’interview un art avait des maux antérieurs que la contagion du virus a fini par finir, bien que ses proches n’aient pas rendu publique la cause du décès.

Sa télégénie, sa crédibilité et une image reconnaissable, avec des bretelles éternelles, des lunettes à grand écran et des cravates bruyantes, ont créé la télévision moderne aux États-Unis, celle qui allie le rythme du spectacle et la rigueur informative, avec un ton amical et insouciant mais à la Une fois incisif, il a anticipé l’instinct de chien de chasse de ses héritiers sur les ondes, comme la fougueuse Christiane Amanpour, pour ne nommer qu’une autre étoile cathodique. Pendant un quart de siècle, il a présenté le programme Larry King Live sur CNN, le réseau qui a redimensionné les informations télévisées, dans lequel il a interviewé tous les présidents américains en fonction depuis 1974 et un bon nombre de dirigeants internationaux comme le Palestinien. Yasir Arafat ou le russe Vladimir Poutine.

King a quitté CNN en 2010, mais a continué dans la brèche avec un talk-show publié sur son site Web. Deux ans plus tard, il a lancé Larry King Now sur Ora TV, une chaîne vidéo par abonnement. Il y a deux mois, à l’âge de 87 ans, il a remercié sur le réseau social Twitter pour tous les messages de félicitations que ses collègues et fans lui avaient envoyés, ainsi qu’une photo dans laquelle il avait l’air bien malgré son diabète de type 2, et les encoches. de plusieurs crises cardiaques et un cancer du poumon surmonté. En 1987, il a subi une crise cardiaque massive qui a nécessité un pontage quintuple, une expérience qu’il a partagée dans deux livres et un documentaire télévisé britannique. La vie l’a aussi durement frappé: l’été dernier, il a perdu deux de ses enfants en trois semaines.

Sa couverture de la guerre du Golfe de 1991, la première à être diffusée en direct à la télévision, fait partie de l’histoire du journalisme, de la pluie de missiles qui a tracé des ellipses colorées sur le Tigre au cormoran imbibé d’huile au Koweït qui a été découvert plus tard. que c’était un montage, peut-être la première fake news de la télévision contemporaine. Depuis les studios, Larry King était au pied du canon cette première nuit en direct de la guerre, se connectant avec l’envoyé spécial de la chaîne à Bagdad, le légendaire également Peter Arnett, mais aussi à l’arrière, demandant aux politiciens, aux militaires, victimes et bourreaux. Après avoir interviewé les experts, King a ouvert les microphones aux téléspectateurs, faisant de l’émission un baromètre de l’opinion publique.

Avant de goûter les miels du succès, King, le nez en crochet proéminent et la tête puissante d’un empereur romain, a occupé une grande variété d’emplois dans les médias. Né à Brooklyn en 1933 sous le nom de Zeiger King, ses deux décennies de forgeage à Miami ont été une période dissipée entre travail médiocre, bohème et dette. Il a commencé comme DJ, mais il a également nettoyé des bureaux et acquis une certaine notoriété en interviewant des gens ordinaires en direct dans un restaurant. Il a ensuite commencé à prendre en sandwich des invités célèbres, ce qui l’a conduit à travailler dans un réseau de télévision local où il a rejoint la légende du divertissement Jackie Gleason. Dans les années 1970, alors qu’il diffusait les matchs des Miami Dolphins et diffusait une émission de radio sportive locale, il est devenu une célébrité nationale et a finalement rejoint CNN en 1985 avec Larry King Live, où il est resté jusqu’en 2010. Ni ancienneté ni âge ils ont empêché d’essayer de nouveaux formats, comme un podcast hebdomadaire appelé Politicking avec Larry King, ou même un clip de Bryan Cranston expliquant les Power Rangers.

Sa manière décontractée, en manches de chemise et en posant son menton sur ses mains, est entrée dans l’histoire de la télévision comme les touches du toupet de Jesús Hermida, l’un de ses débiteurs. «Je ne me suis jamais considéré comme un journaliste. Je suis le magazine d’un journal. J’essaie d’être divertissant et informatif », disait-il souvent à propos de la recette de son succès, qui a transformé son émission en voiture de métro aux heures de pointe: la même semaine, il a interviewé Margaret Thatcher, Mikhail Gorbatchev, dans les années 90, le tout-puissant exécutif Lee Iaccoca et Michael Jordan. Au total, estime le New York Times, quelque 50 000 personnes, des héros aux méchants, en passant par les rois ou les criminels, les visionnaires ou les universitaires, ont répondu à ses questions.