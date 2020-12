Mexico,- L’Atlético Morelia et Atlante ont égalisé un but au stade Morelos, lors du match aller des demi-finales de la Liga de Expansión MX.

L’engagement était égal dès le début, même si les Michoacanos ont ouvert le score avec un jeu formidable de leurs attaquants. C’était la 21e minute; Gustavo Ramírez a atteint la ligne de fond et a envoyé un service qu’Alfonso Tamay a poussé à l’arrière de la petite zone.

Ceux qui étaient à la maison ont commencé à prendre le contrôle de la situation. Le Paraguayen Gustavo Ramírez a été le prochain à provoquer le danger, quand à 34 minutes il a terminé avec des ciseaux et sa tentative est juste allée sur le côté gauche du cadre atlantiste.

Atlante eut sa première chance avant de se reposer; Pablo Gómez s’est dirigé vers la zone de danger, mais le ballon a été rejeté sur un corner par le gardien local.

L’égalité était présente dans le complément, à 65 minutes. Rolando González a reçu le ballon dans la surface et face au cadre a croisé sa frappe dans le coin gauche. C’était 1-1 pour les Iron Colts, qui venaient de moins en plus dans l’engagement.

Atlante a clôturé avec plus d’intensité, mais ils n’ont plus réussi à se hisser au tableau de bord face à un Monarcas qui a fini par se défendre après avoir subi deux expulsions. C’est ainsi que les choses se sont terminées lors du match aller au stade Morelos. Le match retour se jouera le 12 décembre à Ciudad de los Deportes, avec un certain avantage pour les Azulgranas pour avoir une meilleure position au classement.

Tampico avec le minimum aller simple

Les 90 premières minutes ont été jouées à Tamaulipas. La Jaiba Brava a reçu le leader général de la LIGA Expansión MX, le Club Celaya, et a obtenu un avantage précieux sur le tableau de bord mondial, en s’imposant 1-0 au match aller au TM Futbol Stadium. Avec un but de Diego de Buen, les joueurs célestes ont complété un score qui les excite pour le duel de samedi, au Miguel Alemán.

La réunion était très régulière. Les Bulls ont cherché à tout moment le but rival et TM a réussi à saisir le ballon dans les moments pertinents, il a su dominer et prendre en charge le ballon dans les questions fondamentales. Avec ce résultat, tout sera défini à Celaya, au domicile du leader général de la catégorie, pour rencontrer le premier finaliste du tournoi.

Diego de Buen était l’homme du match. Le milieu de terrain a été attentif à tout, il a inscrit le but de la victoire au match aller des demi-finales, à Tamaulipas et contre Celaya. C’était, encore une fois, le moteur de la Jaiba Brava et une pièce fondamentale de son équipe, qui pense déjà à la Vuelta de cet engagement.

