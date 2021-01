Mexico.- Cristian Castro semblait bien commencer 2021, heureux et avec un nouvel amour, qu’il a présenté dans son profil de Instagram, qui a dû fermer après avoir reçu des dizaines d’accusations de la part d’autres femmes.

Après avoir annoncé sur ce réseau social à quel point il était heureux, des dizaines de filles l’ont publiquement dénoncé pour abus, en guise d’avertissement à sa nouvelle petite amie, Maite.

Plusieurs femmes ont partagé leurs expériences négatives avec le chanteur, publié des conversations WhatsApp et des audios pour le prouver.

Ils ont créé un compte Instagram pour publier leurs preuves contre Cristian Castro.

Ils ont affirmé avoir été victimes de tromperie, de manipulation, d’abus psychologiques et verbaux de la part du fils de Verónica Castro. Ils ont rapporté que cela a toujours commencé comme une romance, mais au fil des semaines, cela s’est transformé en enfer.

Le chanteur n’a fait aucune déclaration à ce sujet mais a fermé son compte Instagram.

Les échecs conjugaux de Cristian Castro sont publics: l’Uruguayenne Gabriela Bo, avec qui il n’a pas été marié depuis six mois, l’avocate argentine Valeria Liberman, mère de deux de ses enfants, et la chanteuse de concert Carol Victoria Urbán, qui a demandé le divorce pendant un mois. apres le mariage.

Le «Gallito Feliz» a trois enfants et la rumeur dit qu’il deviendra bientôt père pour la quatrième fois.

Pendant la pandémie, il a fait des déclarations malheureuses à la presse, comme admettre qu’il était incontrôlable et qu’il n’avait pas été un bon père.

En juin dernier, avant la mort de sa grand-mère, voici ce qu’elle a dit:

«Nous avons beaucoup de« possessivité ». Je sens que ma mère est à moi, elle sent que je suis à elle. La même chose avec ma grand-mère et ma tante. C’est comme ça que je les ai traités et c’est comme ça qu’ils m’ont traité.

C’est une famille qui s’est distinguée à cause de cela, et pour cette raison nous étions égoïstes avec les couples qui sont arrivés, nous étions un peu aigres et malheureusement nous ne nous distinguions pas en étant doux avec les couples des autres ».

