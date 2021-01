Mexico – Une année festive du football, au cours de laquelle plusieurs joueurs n’ont pas respecté les mesures sanitaires malgré la pandémie de Covid-19.

La seconde moitié de l’année de football vient de commencer et il y avait déjà plusieurs joueurs en réunion, le plus récent Jonathan Rodríguez qui, prétendument, faisait la fête avant le choc contre Puebla.

En août dernier, Pablo Cepellini de Cruz Azul et Alan Mozo de Pumas ont été capturés lors d'une réunion.

En août dernier, Pablo Cepellini de Cruz Azul et Alan Mozo de Pumas ont été capturés lors d’une réunion.

Le conseil de ciment n'a pas commenté la question, tandis que les étudiants universitaires ont annoncé une lourde amende financière pour Mozo.

Le conseil de ciment n’a pas commenté la question, tandis que les étudiants universitaires ont annoncé une lourde amende financière pour Mozo.

Les autres qui étaient à une fête étaient Alexis Vega et Uriel Antuna, qui ont reçu une sanction, une lourde amende financière et n’ont pas joué contre Toluca.

Et maintenant, que diront les joueurs Alexis Vega et Uriel Antuna?

Vont-ils aussi dire que c’est une vieille vidéo ou maintenant s’ils auront les couilles pour accepter leurs stupidités?

Je l’ai toujours dit et chaque jour je le vérifie davantage …

Les autres qui étaient à une fête étaient Alexis Vega et Uriel Antuna, qui ont reçu une sanction, une lourde amende financière et n'ont pas joué contre Toluca.

Juste au jour 2 de Guard1anes 2020, une image a été capturée dans laquelle Diego Reyes, Hugo González et Dorlan Pabón étaient à une fête. Quelques jours plus tard, Reyes et Pabón ont été testés positifs pour Covid-19.

Juste au jour 2 de Guard1anes 2020, une image a été capturée dans laquelle Diego Reyes, Hugo González et Dorlan Pabón étaient à une fête. Quelques jours plus tard, Reyes et Pabón ont été testés positifs pour Covid-19.

Alors qu’il était encore à Santos Laguna, Jonathan Orozco a pris une photo lors d’une réunion et quelques jours plus tard, il a également été testé positif pour Covid-19.

Alors qu'il était encore à Santos Laguna, Jonathan Orozco a pris une photo lors d'une réunion et quelques jours plus tard, il a également été testé positif pour Covid-19.

Sans oublier Javier «Chofis» López qui, en pleine pandémie, s’est fait prendre lors d’une soirée avec son partenaire. De plus, Alexis Peña, Dieter Villalpando et Juan José Vázquez ont été séparés

La saison 2020-2021 a été réservée aux joueurs qui ont fait la fête malgré le risque d’être infectés par Covid-19.

