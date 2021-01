Mexico.- Le sénateur Raúl Bolaños-Cacho Cué a appelé les gouvernements des 32 États à mener, en collaboration avec les autorités municipales et les maires, des opérations de surveillance pour se conformer aux mesures sanitaires contre Covid-19 dans le commerce de rue et stalles semi-fixes.

Par un point d’accord, publié dans la Gaceta de la Commission permanente, le législateur a déclaré que les établissements formels sont soumis au respect de mesures sanitaires strictes; cependant, ceux-ci ne s’appliquent pas également aux vendeurs ambulants.

Ces dernières semaines, il a été observé qu’à Mexico et dans d’autres villes du pays, les stands semi-fixes, tant pour l’alimentation que pour d’autres entreprises, fonctionnent sans mesures sanitaires de base, a déclaré le législateur du Parti vert.

LEE Renforce les mesures contre le commerce informel pendant la pandémie

En plus de cela, il a fait remarquer que dans la plupart de ces établissements, il n’y a pas de capacité maximale, ni que la distance saine entre les clients et les employés n’est respectée, et que l’utilisation de protège-dents n’est pas encouragée.

La mesure de température et l’application de gel antibactérien pour les mains ne sont pas effectuées. En général, les mesures de base indiquées par les autorités sanitaires ne sont pas respectées.

Raúl Bolaños-Cacho Cué a estimé que toutes ces omissions et le non-respect des mesures sanitaires facilitent sans aucun doute la propagation du Covid-19 et d’autres maladies respiratoires et gastro-intestinales.

Il a rappelé que le quatrième article de la loi générale sur la santé établit que les gouvernements des entités fédératives sont également des autorités sanitaires; Il est donc urgent de leur demander de mener des opérations de surveillance et de corroborer le respect des mesures sanitaires dans les commerces de rue et les postes semi-fixes.

ebv