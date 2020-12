Mexico.- Daniela alvarez donne vie à Viiyéri dans le roman “Le mexicain et le güero”, un personnage avec lequel il aime et se prépare à relever de plus grands défis en tant qu’acteur.

“Depuis que j’ai lu la psychologie du personnage quand il est venu faire le casting, ça m’a tellement battu que j’ai dit” ce personnage je vais pour lui jusqu’aux dernières conséquences, je l’aime “et heureusement c’est arrivé et j’ai beaucoup apprécié”.

Daniel Álvarez, 27 ans, a rencontré un personnage inspirant et inspirant au moment de sa carrière dans laquelle il se retrouve.

“Ce personnage m’est tombé comme un gant, je l’aime pour sa franchise, ses valeurs réfléchies et il est parfaitement clair sur ce qu’il veut dans la vie, que du coup c’est un peu difficile pour quelqu’un de savoir où aller … et Viiyéri ne le fait pas.”

C’est pourquoi, dit-elle, elle apprend beaucoup d’elle et a également pu se permettre de laisser un peu d’elle-même dans ce personnage bien meublé.

Dans la telenovela, Tyler Somers (Juan Soler) est un millionnaire adopté par un couple américain qui tente de retrouver sa vraie famille au Mexique après que Rose (Lorena Velázquez), sa mère adoptive, avoue sur son lit de mort que son la vraie mère est toujours en vie.

Connaissant cette histoire, Andrea Ibarrola (Itatí Cantoral), et sa fille Katia (Gala Montes), des escrocs, décident de créer une fausse famille pour Somers afin de lui voler sa fortune.

De cette intrigue, une atmosphère de drame et de comédie est générée dans laquelle Daniela Álvarez essaie d’apprendre autant que possible de son premier contact avec ce genre.

En outre, il a expliqué que même si elle ne vous épuise pas autant qu’un drame, la comédie a sa difficulté à chronométrer. C’est-à-dire en sachant quand faire un geste ou une blague, mais c’est quelque chose qu’il essaie d’apprendre de ses collègues plus expérimentés.

“Heureusement, j’ai dû travailler en étroite collaboration avec Itatí Cantoral, qui est un maître dans tout ce qu’elle fait et est très apte à la comédie.”

Et au-delà de la bonne équipe avec laquelle elle a dû travailler et du personnage qu’elle joue, Daniela Álvarez a souligné qu’il était très important pour elle de pouvoir travailler à un moment où tout est paralysé par la pandémie mondiale de coronavirus.

«Ce projet a été une bénédiction. Il survient dans les moments difficiles d’une pandémie et en cette période d’incertitude, c’est très apprécié et avec plus d’enthousiasme », a-t-il déclaré.

“La mexicana y el güero” est une nouvelle étape dans la carrière d’Álvarez, qui est également présentateur, mais qui veut entrer pleinement dans le monde du théâtre.

«Je pense que ça a été comme une échelle: j’ai commencé comme animatrice parce que je ne me sentais pas personnellement préparée à être actrice. Petit à petit, je me suis ouverte à ce monde qu’est la télévision et, après avoir essayé d’agir, j’ai dit “eh bien, ce n’est pas si mal” “, a déclaré l’actrice, qui considère le roman comme un” genre très noble “.

