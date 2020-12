La fin de l’année est proche et avec elle viendra la première de la dernière saison de la sorcière préférée sur Netflix, et selon ce que l’on peut voir dans la bande-annonce de ‘Chilling Adventures of Sabrina 4’, l’action et les frayeurs seront activées ordre du jour.

Mêlant horreur, occulte et, bien sûr, sorcellerie, la série a commencé par suivre Sabrina, interprétée par Kiernan Shipka, qui doit décider entre être une sorcière ou un mortel, au fur et à mesure que la série progresse, le personnage fait face aux forces du mal qui la menacent, sa famille et le monde humain.

Dans le troisième épisode, on pouvait voir comment elle utilisait le voyage dans le temps pour résoudre ses problèmes et la dualité d’être la reine des enfers ou de continuer sa vie de sorcière dans le monde des mortels.

La bande-annonce de ‘Chilling Adventures of Sabrina 4’ révèle plus d’aspects de ce que traiteront les huit épisodes de la quatrième partie, dans lesquels les terreurs d’Eldritch descendront sur Greendale.

Le clan doit combattre chacune des terribles menaces une par une, étrange, retournée et obscurité.Pour n’en nommer que quelques-uns, ils chercheront à étendre Void, qui est la fin de toutes choses.

Alors que les sorcières font la guerre, avec l’aide du Fright Club, on peut voir que Nick, joué par Gavin Leatherwood, commencera lentement à regagner le cœur de Sabrina, mais auront-ils un bonheur pour toujours?

Le casting de la série est complété par Miranda Otto, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen et Richard Coyle.

Archie Comics directeur créatif et showrunner de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, est le producteur exécutif avec Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jon Goldwater et Lee Toland Krieger.

La date de sortie de “ Chilling Adventures of Sabrina Part Four ” est le 31 décembre 2020, uniquement sur Netflix.