David Broncano a de nouveau fait l’actualité, mais cette fois ce n’était pas à cause de ses interviews ‘La résistance’ ni pour leurs performances dans ‘Vie moderne’. A cette occasion, l’humoriste a dévoilé un détail de sa vie privée.

Il est apparu dans son dernier volet du programme Movistar +, où le présentateur, dans une conversation avec le collaborateur Jorge Ponce, a donné la nouvelle que son relation avec Paula Badosa j’ai terminé.

Une pause en octobre

“C’est une période très difficile … je devenais trop personnelle. Je pensais que je en octobre je venais de le laisser avec ma copine, Jorge », a expliqué Broncano, qui a blâmé qu’il n’était pas dans son meilleur moment.

Cela est dû à L’émission diffusée ce lundi sur “ La Resistencia ” a effectivement été enregistrée en octobre, le moment où le comédien avait mis fin à sa relation avec le joueur de tennis.

Leur relation a été révélée en septembre.

David Broncano a toujours été très prudent lorsqu’il a montré les détails de sa vie privée, et c’était à la fin du mois de septembre quand leur relation est devenue connue après avoir été vu avec Paula Badosa quittant le Teatro Real de Madrid. Et plus tard, ils ont été photographiés marchant main dans la main, allant au restaurant et s’embrassant.

Pour ceux qui ne connaissent pas Paula, elle est une joueuse de tennis professionnelle espagnole, qui vit à Barcelone, même si née dans États Unis. A 22 ans et, à 16 ans, il a joué le Coupe de la Fédération. De plus, en 2015, il est devenu Champion de Roland Garros dans la catégorie individuel junior.

Une relation rumeur avec Adriana Ugarte

Avant que sa relation avec le joueur de tennis ne devienne officielle, Broncano était le sujet de rumeurs avec l’actrice Adriana Ugarte, on pensait qu’ils avaient une romance, jusqu’à ce que Paula Badosa occupe son cœur.