Il n’y a rien de tel que de passer par une émission de télé-réalité pour se faire remarquer. C’est ce qui est arrivé à Dennon Lewis, attaquant d’une équipe anglaise de cinquième division, Wealdstone, Il semble qu’après son passage sur l’île, il n’a pas trouvé l’amour, mais il a trouvé une possible signature pour Charlton, de Ligue One (troisième division anglaise).

Avec Wealdstone, il a marqué cette saison 14 buts et 11 passes et a été proclamé champion, meilleur joueur de la saison et meilleur jeune joueur du championnat, mais ce qui l’a définitivement relancé vers la gloire et lui a valu un contrat, c’est son séjour sur l’île de l’amour.

Dennon Lewis.

La revendication a été totale et la diffusion de l’actualité aussi, après que le club ait surpris ses adeptes avec des images du footballeur amoureux dans l’entraînement de son équipe. Parce que le pari du club semble être très sérieux.

Denon Lewis, 23 ans, n’est pas un footballeur ordinaire. Lewis a rejoint la Watford Academy en 200, où il a signé son premier contrat professionnel en 2015. Il a joué pour l’équipe nationale des moins de 21 ans lors de la campagne 2015-16, avec un total de 29 apparitions.

L’entraîneur de Charlton Bowyer rencontre Lewis de son temps en tant qu’assistant de l’équipe des moins de 21 ans de Watford et voyez en lui le remplaçant parfait de l’attaquant Macauley Bone, dont la signature pour le Preston North End est plus proche.