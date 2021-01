Mexique – Au cours des prochaines heures, avant 29, situé au nord et au nord-est du Mexique, et à l’approche de la sixième tempête hivernale, en interaction avec le front froid numéro 30 au nord-ouest du pays et la rivière atmosphérique numéro 3, entraînera de très fortes pluies ponctuelles (de 50 à 75 millimètres [mm]) en Basse-Californie, Basse-Californie du Sud, Chihuahua et Sonora; forte (25 à 50 mm) à Coahuila et Durango, et des intervalles d’averses (5,1 à 25 mm) à Nuevo León, Sinaloa et Tamaulipas.

De même, des rafales de vent de 80 à 90 kilomètres par heure (km / h) sont estimées en Basse-Californie; de 70 à 80 km / h à Chihuahua, Sonora et le golfe de Californie, et de 50 à 60 km / h dans les états du Mesa del Norte et Mesa Central.

Un environnement de très froid à verglacé et des chutes de neige ou de grésil sont prévues dans les montagnes de Baja California, Chihuahua, au nord-ouest de Durango et Sonora.

D’autre part, un canal dépressionnaire situé au sud-est du Mexique, en combinaison avec l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique vers l’intérieur du territoire national, générera des pluies et des averses dans les zones de l’ouest, du centre, du sud et du sud-est du pays, y compris la péninsule du Yucatan.

En raison des basses températures, le Service météorologique national de la Commission nationale de l’eau recommande à la population de tenir compte des indications du système national de protection civile, ainsi que d’éviter une exposition prolongée à l’environnement froid, des changements soudains de température et de porter des vêtements chauds. et accordez une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades.

Prévision pour Mercredi

Au cours de la matinée, l’environnement restera de très froid à glacial dans le nord-ouest et le nord de la République mexicaine, et la probabilité de chutes de neige ou de grésil dans les montagnes de Baja California, Chihuahua et Sonora, en plus des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius dans les chaînes de montagnes de Basse-Californie, Chihuahua, Durango et Sonora; -5 à 0 degrés Celsius sur les tronçonneuses Coahuila, État du Mexique, Hidalgo, Puebla et Tlaxcala, et de 0 à 5 degrés Celsius dans les hautes régions de Michoacán, Morelos, Nuevo León, Veracruz et Zacatecas.

Des pluies ponctuelles intenses (de 75 à 150 mm) sont attendues à Sonora; très forte en Basse Californie, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa et Tamaulipas; fort dans les villes de Chiapas, Durango, Puebla, San Luis Potosí et Veracruz; intervalles d’averses à Coahuila et Hidalgo, et pluies isolées (0,1 à 5 mm) à Aguascalientes, Campeche, Mexico, Colima, État du Mexique, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala , Yucatán et Zacatecas.

emc