Justin Timberlake revient à la télévision dans un projet original Apple TV + où il incarnera un homme qui rencontrera un garçon qui l’aidera à en apprendre davantage sur l’acceptation et lui donnera le courage d’affronter ses démons du passé, ceci et plus encore. dans la première bande-annonce de «Palmer» qui est sortie cette semaine sur YouTube.

Ce nouveau film est réalisé par Fisher Stevens, responsable de titres tels que ‘Hackers’, ‘Stand Up Guys’, ‘Before the Flood’, tandis que le scénario est écrit par Cheryl Guerriero, produit par Sidney Kimmel, Charles B.Wessler, John Penotti, Charlie Corwin et Daniel Nadler .

Le synopsis de ce film raconte l’histoire d’Eddie Palmer (Timberlake), un ancien footballeur qui passe douze ans dans un pénitencier d’État. À son départ, il retourne chez lui en Louisiane. Alors qu’il tente de passer inaperçu et de reconstruire une vie tranquille, les choses se compliquent lorsque la voisine Shelly disparaît, laissant son fils Sam, âgé de 7 ans, aux soins de Palmer. Au fil du temps, Palmer se retrouve entraîné dans un monde d’espoir alors qu’il forge une connexion avec Sam grâce à leur expérience partagée de se sentir différent. pour ceux qui les entourent, mais bientôt le passé de Palmer menace de déchirer cette nouvelle vie. “

Les performances seront en charge de Justin Timberlake, Temple Juno, Alisha Wainwright, June Squibby Ryder Allen. Après avoir annoncé la première bande-annonce de ‘Palmer’, le protagoniste et aussi chanteur a écrit sur son compte Instagram: “Cette histoire est très importante pour moi et je suis fier d’en faire partie (film).”

Il faut se rappeler qu’en juillet dernier, il a été annoncé que Apple TV a acheté ce film avant d’autres plateformes de streaming et bien que le prix pour lequel ils ont payé est inconnu, la rumeur dit qu’il était d’environ 100 millions de dollars. Tant que ces données sont confirmées, vous pouvez profiter de Palmer à partir du 29 janvier.