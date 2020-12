L’une des productions de Marvel Studios sur laquelle travaille actuellement est “ Hawkeye ”, une série qui devrait arriver sur la plate-forme Disney + en 2021, où nous verrons enfin Hailee Steinfeld Dans le rôle de Kate évêque en plus de Chanceux le chien de pizza, qui ont été filmés dans divers endroits de New York, mais cette fois, des photos divulguées révèlent les méchants de “ Hawkeye ” et suggèrent l’intrigue possible de la série.

Ces derniers jours, un grand nombre de photos de l’ensemble des enregistrements de cette série ont été révélés et cela a confirmé à la fois Hailee Steinfeld et Kate Bishop, nous avons également eu le premier regard sur le costume qu’elle utilisera, qui est très similaire aux bandes dessinées et confirmez qu’il sera localisé après les événements de «Avengers: Endgame».

Cette fois, de nouvelles photos qui ont fui ont émergé, qui nous montrent ce que pourrait être le méchants de ‘Hawkeye’, Eh bien, vous pouvez voir un homme avec une moustache qui semble être Ivan Banionis, en plus de confirmer l’apparition de Survêtement Mafia, qui est une organisation criminelle et l’apparition d’un camion avec la phrase «Trust A Bro» pourrait faire référence à une mafia russe, ce qui sera probablement directement lié à l’apparence Yelena Belova dans la serie.

Apparemment, Marvel Studios n’est pas très soucieux de garder secrets les enregistrements de cette série, nous pourrions donc bien avoir plus de surprises dans les jours suivants, puisque les enregistrements ne font que commencer et que nous avons déjà beaucoup d’informations sur la série et ses personnages, donc Il ne reste plus qu’à attendre plus longtemps avant d’avoir un look officiel ou un teaser de cette série.