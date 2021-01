Mexico.- Le principe actif du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford est arrivé au Mexique à l’aube ce mercredi.

Les autorités ont précisé que le processus industriel de mise à la disposition du public du vaccin durera jusqu’à fin mars.

La substance a été transférée au laboratoire Liomont basé dans l’État du Mexique où elle sera conditionnée.

Le vaccin AztraZeneca, qui a été développé à l’Université d’Oxford, est à but non lucratif et le coût le plus bas du marché.

Je suis reconnaissant à la Slim Foundation pour son travail extraordinaire visant à permettre à 250 millions de doses d’AztraZeneca d’être fabriquées au Mexique et distribuées dans toute l’Amérique latine. Merci beaucoup!! – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 20 janvier 2021

La Fondation LEE Carlos Slim annonce l’expansion de l’unité temporaire Covid-19

Il a été autorisé par le COFEPRIS et délivrera 77,4 millions de doses au ministère de la Santé à partir de la dernière semaine de mars.

En ce sens, le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a remercié le Fondation Slim «Son travail extraordinaire» pour permettre à 250 millions de doses d’AstraZeneca d’être fabriquées au Mexique et distribuées dans toute l’Amérique latine.

Le vaccin AztraZeneca a été développé à l’Université d’Oxford, est à but non lucratif et est le plus bas coût du marché. Il a été autorisé par le COFEPRIS et délivrera 77,4 millions de doses au. Ministère de la Santé à partir de la dernière semaine de mars. – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 20 janvier 2021

De même, la chancelière a remercié toute l’équipe qui a permis d’apporter le vaccin AstraZeneca au Mexique; Il a mentionné Martha Delgado, José Novelo, América Orellana, Thalia Lagunes, Horacio Duarte, le général Román González, Pedro Zenteno, Carlos Ernesto Molina, Araceli Garcia et Lorena Urrea.

ebv