La nouvelle série Marvel Studios avec Sebastian Stan et Anthony Mackie ramènera des personnages que les fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) connaissent déjà sous le nom de Baron Zemo (Daniel Brühl) ou Sharon Carter (Emily Van Camp), mais il semble qu’il y aura également un méchant classique de Captain America, car ils ont divulgué cela Flag-Smasher dans ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’.

Karl Morgenthau alias Flag-Smasher est un terroriste suisse qui recherche la paix dans le monde par la violence et pour atteindre son objectif il s’est formé aux arts martiaux devenant un expert, il possède également une grande maîtrise des armes de toutes sortes et sa combinaison est une gilet pare-balles résistant à tout impact.

Ce méchant qu’il appréciait dans les bandes dessinées, pourrait entrer dans le MCU, depuis un utilisateur de Twitter Il a partagé l’image de ce personnage qu’il utilisera dans les produits officiels de “ The Falcon and the Winter Soldier ”, mais on ne sait pas qui pourrait être l’acteur qui jouera ce criminel ou quelle importance il aura dans l’intrigue de la série.

“Zazzle a ouvert sa boutique officielle TFATWS (‘The Falcon and the Winter Soldier’) et a fini par confirmer la participation du méchant Flag-Smasher à la série! Plusieurs articles ont été publiés avec l’art du personnage. Sa participation avait déjà été signalée par le @MultiverseMurph, mais sans confirmation “, lit le tweet dudit utilisateur.

🚨 EM PRIMEIRA MÃO! 🚨 Pour Zazzle j’ai ouvert votre logo officiel TFATWS et j’ai fini par confirmer la participation du Flag-Smasher en série! Plusieurs articles ont été lancés comme art du personagem. Une participação dele já a été nominée par @MultiverseMurph, plus de confirmation sem. pic.twitter.com/o3PpkMIW9H – TFATWS Brasil (@tfatwsbr) 7 décembre 2020

Bien que plus de détails soient rapportés Flag-Smasher dans ‘The Falcon and the Winter Soldier’, l’émission est toujours en développement et arrivera sur Disney + en 2021, car elle serait initialement lancée en août 2020 mais la pandémie de coronavirus a retardé ses enregistrements. Dès que la bande-annonce devrait sortir pendant Journée des investisseurs, célébrée le 10 décembre, bien que rien ne soit encore confirmé.