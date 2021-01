Mexico – Le célèbre présentateur vedette de la télévision aux États-Unis, Larry King, a perdu la vie à 87 ans.

King a été admis à l’hôpital ces derniers jours, après que son état de santé ait été compliqué par Covid-19.

Le présentateur a été hospitalisé dans un hôpital de Los Angeles, où il est décédé après avoir échoué à vaincre le coronavirus.

King “est décédé ce matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles après une dure bataille contre le coronavirus”, a-t-il été annoncé.

«Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre co-fondateur, animateur et ami Larry King», indique une note publiée sur les réseaux.

«Depuis 63 ans et sur les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de distinctions mondiales de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur», ajoute le texte.

Pendant 25 ans, l’animateur a présenté une émission intitulée “Larry King Live” sur CNN.

Né à Brooklyn, New York, en 1933, Larry a interviewé diverses personnalités du monde telles que le Dalaï Lama, Elizabeth Taylor, Mikhail Gorbachev, Barack Obama, Bill Gates et Lady Gaga, entre autres.

