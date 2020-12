La sidérurgie allemande ThyssenKrupp, l’une des nombreuses sociétés auxquelles les usurpateurs ont retenu leurs paiements, car il y a d’autres créanciers et fournisseurs qui se trouvent dans la même situation, a dénoncé que la Cooperativa La Cruz Azul lui devait plus de 20 millions de dollars pour les contrats développés dans les usines de Cooperativa Hidalgo et Oaxaca.

Par une lettre datée du 15 décembre, dans l’État du Mexique, la société détaille les services de trois contrats, deux réalisés à Lagunas, Oaxaca, et un à Hidalgo.

Le contrat comprend la fourniture de machinerie, d’équipement, d’ingénierie, de services de supervision, d’assemblages électriques et mécaniques, d’essais sous vide et de charge, d’unités de concassage et d’unités de production de clinker.

La société établit que la dette s’élève à plus de 20 millions de dollars, qui, convertis en pesos mexicains, équivaut à 456 324 260,17 millions de pesos.

La société répertorie deux montants totaux de dettes de: 21 134, 332,07 dollars et 1 441 626,23 euros, les montants étant indiqués en dollars américains et en euros.

Il ajoute que la clause 5, paragraphes 5.5 et 5.6, sont les concepts auxquels la société se réfère, pour se réserver le droit de suspendre les contrats conclus avec la coopérative pour les dettes millionnaires, et met en garde contre la réclamation de la dette par des moyens légaux.

Les représentants légaux de Thyssenkrupp, Thomas Türk et Wieland Rosenfeldt, sont ceux qui signent la lettre.

Il est frappant de constater qu’un jour après que l’entreprise a déposé cette plainte, Yolanda Ramírez et José Antonio Marín Gutiérrez, représentants des usurpateurs, ont publié une vidéo sur le profil de la Cooperativa La Cruz Azul SCL, le réseau social de la coopérative, pour confondre et de Il se trouve que je mens à l’opinion publique.

Dans la vidéo, Marín affirme à tort: ​​«chacun des paiements reçus par cette société, chargée de la construction des lignes 10 et 5 des usines d’Hidalgo et d’Oaxaca, a été effectué depuis le siège de Gran Sur , à travers les comptes officiels de la coopérative ».

Il est à noter que, José Antonio Marín Gutiérrez et Víctor Manuel Velázquez Rangel, gèrent sans base légale ou juridique le patrimoine collectif de la majorité des membres de la Coopérative, qui ont dénoncé le harcèlement au travail, les enlèvements de leurs salaires et la violence.