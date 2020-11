Mexico – Le Mexique, comme tous les gouvernements du monde, prend des mesures extraordinaires pour faire face à la crise causée par Covid-19 et récupérer les industries et les secteurs qui ont été les plus durement touchés par la contingence sanitaire, pour continuer développement du pays et de la société, sans compromettre les finances nationales.

Par conséquent, les hommes d’affaires du pays, les gouvernements fédéral et des États cherchent à promouvoir les travaux de communication et de transport, en particulier les projets routiers, qui consistent en la construction et la modernisation d’autoroutes, de contournements et de ponts dans le pays, tels que le paquet Sud-Est, qui comprend travaille sur cinq autoroutes et un pont à Veracruz, Chiapas, Campeche et Tabasco dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).

Cependant, les experts s’accordent à dire que l’investissement dans le réseau routier traverse une mauvaise période et que le principal défi de l’administration fédérale actuelle sera de donner une certitude à l’initiative privée afin qu’en adhérant à un cadre réglementaire solide, ils promeuvent des projets d’amélioration des infrastructures. et la création d’emplois, ce que ni le Fonds national d’infrastructure (Fonadin) – dépendant de la Banque nationale des travaux publics et des services (Banobras) -, ni les routes et ponts fédéraux (Capufe), opérateur des routes à péage, n’ont réussi.

C’est ainsi que Marco Garza, directeur général d’EyE MÉXICO – l’un des principaux consultants en infrastructures routières du pays – le considère, soulignant qu’à l’heure actuelle, il y a un manque de nouveaux projets d’infrastructure et une diversification du système routier de manière équilibrée, qui assure le bien-être des communautés dans les zones où l’infrastructure pourrait atteindre.

«Une réduction de la construction de grands projets est évidente; cependant, il y a un effort pour travailler sur le pavage des routes rurales », estime le spécialiste, qui considère également que le réseau routier national doit devenir une authentique politique étatique qui travaille, avec la loi sur les associations public-privé, sur des propositions ambitieuses Infrastructure.

Garza a également souligné que, du point de vue économique, il y a de mauvaises expériences lorsque le gouvernement a contourné le secteur privé et est directement impliqué dans les récompenses avec de l’argent public, pour la modernisation et la gestion des routes, avec des risques latents de corruption. et la non-conformité due au manque de budgets. Le cas le plus récent pourrait être l’appel d’offres pour le Southeast Highway Package, qui envisage un contrat millionnaire de près de 14 milliards de pesos et, avec retard, il pourrait être entre les mains de Capufe.

Selon l’ancien secrétaire aux travaux de Morelos, Fidel Giménez, les fonctions dudit organisme public ont été inefficaces, puisque son objectif principal est de lever des fonds pour le gouvernement et de ne pas s’occuper des infrastructures en suspens; Un exemple de cela, affirme-t-il, est que dans son État, même pas 10 pour cent de ce qui est collecté annuellement pour le concept de routes ne lui est restitué, ce qui équivaut à deux millions de pesos.

De même, l’ancien fonctionnaire de l’État convient que les partenariats public-privé sont des mécanismes d’investissement sains et flexibles, car avec l’apport de capitaux privés, les tâches qui appartiennent au secteur public peuvent être remplies et il leur serait difficile de les remplir seules à temps et forme.

Pour le moment, on s’attend à ce que dans les prochains jours, le gouvernement mexicain annonce le deuxième paquet d’investissements dans les infrastructures pour la réactivation de l’économie après l’impact laissé par le coronavirus.