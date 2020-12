Mexico,- La monarque mondiale des super poids mouches du Conseil mondial de boxe, Guadalupe «Lupita» Martínez, exposera son titre de champion à Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez, samedi prochain.

Guadalupe Martínez (20-9, 6 KO) a été habituée à affronter une opposition de grande qualité depuis le début de sa carrière. “Lupita” a vu les visages avec onze champions du monde; ajoute six défenses de titre vertes et or contre des rivaux de premier plan.

Lourdes Juárez (30-2, 4 KO) n’est pas sans mérite, car non seulement elle a gagné le droit de disputer la couronne dans un duel éliminatoire, mais elle accumule également une impressionnante séquence de 27 victoires consécutives. “Little Lulú” a six ans sans défaite face à des rivaux de grande taille, dont un champion du monde et de multiples prétendants au titre de monarque.

Rey Martínez sur le panneau d’affichage «Canelo»

Le champion de la mouche du World Boxing Council, Julio César ‘Rey’ Martínez, affrontera le Mexicain Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez. Le procès aura lieu le 19 décembre à San Antonio, au Texas, dans le cadre de la sous-carte dirigée par «Canelo» Álvarez et Callum Smith.

Ce sera la troisième défense du titre pour Martinez, 25 ans, qui a une fiche de 17-1 avec 13 KO. Rodriguez, 27 ans, avec un record de 33-4-1 et 24 KO, aura son premier combat de championnat en un peu plus de cinq ans après son règne réussi des poids paille en 2014.

Photo gracieuseté de WBC

