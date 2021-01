Mexico.- La fonction des organes constitutionnels autonomes ne peut être soumise à aucun pouvoir public, ont convenu les représentants de l’INAI, de l’INE, de l’INEGI et de l’UNAM.

Le commissaire de l’INAI, Adrián Alcalá Méndez, a affirmé que les droits humains d’accès à l’information et de protection des données personnelles ne devraient pas être cooptés par des intérêts politiques ou partisans.

Les citoyens et les entreprises de LEE seront victimes de la disparition des organes autonomes

“Le chemin parcouru pour que l’INAI soit une référence nationale et internationale en la matière ne doit pas être sapé par des propositions qui nuisent à ce qui a été obtenu jusqu’à présent”, a déclaré Alcalá Méndez.

De son côté, Enrique Uribe Arzate, commissaire de l’INAI, a estimé que les organes constitutionnels autonomes doivent transcender toute période de gouvernement, de parti ou d’idéologie; parce qu’ils sont un patrimoine des citoyens et qu’ils contribuent à la vie démocratique du pays.

De plus, Julio Santaella Castel, président du conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI); Il a souligné que les organisations autonomes jouent un rôle important dans la vie démocratique du pays.

Il a ajouté que les informations statistiques sont très importantes pour la prise de décision, la planification des politiques publiques et la promotion des discussions entre les gouvernements et leurs citoyens.

«L’autonomie constitutionnelle de l’INEGI nous permet d’avoir une plus grande force institutionnelle, une plus grande crédibilité dans l’institution, pour travailler avec des critères à dominante technique et objectifs; sans ingérence politique et, bien sûr, à partir de là, contribuer au développement de notre pays », a-t-il déclaré.