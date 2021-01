«J’ai découvert le même jour s’ils renouvelaient mon contrat. Si le malade revenait, je devais partir le lendemain. Avant de charger la voiture, maintenant je porte une grande valise et une petite car je travaille dans un centre territorial de l’autre côté de l’Espagne où vit ma famille. La semaine prochaine, je saurai si je continue ou termine le stage. Si je dois ramasser… zéro à nouveau ». C’est le témoignage de María (nom fictif pour protéger son identité), travailleuse de RTVE, sur son expérience dans l’entreprise publique ces dernières années en tant que stagiaire.

Sur un effectif d’environ 6 400 salariés, 330 personnes travaillent en CDI chez RTVE, nombre d’entre elles dans cette situation depuis plus d’une décennie malgré le fait qu’elles occupent des postes structurels. Mercredi soir, son combat est devenu viral avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour demander que sa situation soit résolue au milieu de l’enchevêtrement politique, syndical et syndical dans lequel l’organisme public est impliqué depuis des années.

L’initiative, taguée sur les réseaux comme #InterinosRTVE, a été immédiatement soutenue par les journalistes les plus connus de l’entité publique: Carlos Franganillo, Mavi Doñate, Virginia Díaz, Almudena Ariza, Carlos del Amor ou Xabier Fortes, parmi tant d’autres. Cette situation s’ajoute aux nombreuses que RTVE doit résoudre depuis des années, comme l’application de la III Convention Collective (publiée au BOE en décembre dernier) ou la nomination du nouveau Conseil, dont le processus d’examen des candidats qui se sont présentés à la La compétition publique a repris mercredi dernier.

«Il y a des gens qui ne savent pas quand ou comment le contrat prendra fin, il y a des gens qui enchaînent plusieurs contrats de ce type depuis de nombreuses années et tout cela avec la situation qu’aucune opposition n’est appelée à la RTVE depuis 13 ans. Nous avons été formés ici, apprenant de nos collègues, nous avons mûri professionnellement et personnellement, nous nous sommes mariés, avons eu des enfants et tout toujours dans l’incertitude, la peur, l’instabilité … », ajoute-t-il.

Laura (autre nom fictif), du domaine de l’écriture, a rejoint RTVE en 2006 après avoir obtenu un master, passé une bourse et un stage. Il a enchaîné différents contrats, avec leurs périodes de grâce entre les deux. «Mon premier contrat était de couvrir un congé de maladie, après un an et demi j’étais sans travail pendant des mois, puis ils m’ont récupéré … au moment où vous signez un contrat intérimaire, vous ne savez pas quand ça va se terminer. Je ne peux pas planifier ma vie en tant que personne avec un contrat à durée déterminée, ni demander une hypothèque ni planifier des vacances », explique-t-il, tout en se souvenant qu’au moins les conditions sont bonnes et qu’il n’y a pas de discrimination quant au fixe ou à l’embauche.

La même chose se produit même avec des postes de responsabilité. Rubén Urdiales ajoutera neuf ans de statut intérimaire à la mi-2021. Depuis sa constitution en 2014, il a été rédacteur en chef et également coordinateur du contenu préparé par la salle de presse de Barcelone pour alimenter les bulletins d’information diffusés depuis Madrid. Il a été rédacteur et présentateur de journaux télévisés sur Canal 24 Horas et sur La 2 jusqu’à l’été dernier. En septembre, il est revenu à la société en tant que rédacteur en chef du nouveau programme Gemma Nierga sur Radio 4 et La 2 sur le circuit catalan.

Susana Castañón a rejoint TVE il y a six ans, où elle a été rédactrice en chef adjointe du journal télévisé du matin et est désormais intégrée à l’espace Culture. Son premier contrat n’a duré que trois mois. Elle occupe le poste de correspondante revenue en Espagne et licenciée à ce moment-là. Elle a été absente de la télévision pendant un mois pour remplir la période de cadence et a été embauchée de nouveau. Il vit avec «la crainte» que le correspondant dont il occupe désormais le poste reviendra.

Gabriel López, spécialiste de l’information politique, accumule depuis 12 ans des contrats qui rejoignent sa scène de boursier à la télévision publique. Il a couvert une dizaine de processus électoraux et considère que le travail temporaire implique “toujours avoir une épée menaçante de Damoclès”. Il y a 13 professionnels affectés à la région Nacional de Torrespaña, dont huit sont des stagiaires de longue durée. A RNE, la situation est reproduite. David Fernández enchaîne les contrats depuis 13 ans. Il a étudié le Master de l’Institut RTVE, a effectué deux ans de stage et a embauché des contrats en raison du poste laissé à Madrid par le correspondant à Berlin. Après 10 ans de couverture de l’information économique, il fait désormais partie de l’équipe des journalistes parlementaires. Il voit l’avenir «très compliqué» par «l’incertitude permanente» qui affecte tous les stagiaires de la maison.

La situation se répète dans les centres territoriaux. Elena Correa a été embauchée en 2010 pour couvrir les informations à Melilla. Et là, il était six ans et demi. Il a commencé à RNE et un an plus tard, sous l’effet du phénomène de synergies, il a commencé à rendre la couverture radio compatible avec la couverture télévisuelle au pied de Valla. Rappelons qu’en 2015 l’entreprise ne disposait d’aucun travailleur permanent pour diriger l’unité d’information de la ville autonome et assumait cette fonction. Un an plus tard, ils lui proposèrent un autre contrat à Séville, «couvrant toujours les affectations temporaires». C’est ainsi qu’il le fait depuis plus de quatre ans, dont deux éditent et présentent la newsletter andalouse de RNE. Il considère que sa situation n’est pas la pire. «Je n’ai eu que deux missions, mais j’ai effectué des tâches qui ne sont pas forcément celles de la personne que je remplace», dit-il.

RTVE a annoncé fin 2020 qu’elle organiserait des concours avec des appels périodiques, ce qui ne s’est pas produit depuis 2007. «Des concours de transfert et des promotions internes seront lancés et, ce qui est plus important, des tests d’entrée seront organisés auxquels les étudiants pourront participer. travailleurs avec des contrats temporaires, y compris des contrats temporaires. Ainsi, l’emploi temporaire deviendra progressivement indéfini », a déclaré la seule administratrice de la société, Rosa María Mateo.

Les professionnels qui se trouvent dans cette situation pensent en permanence pouvoir descendre dans la rue à tout moment et faire confiance aux appels pour combler environ 1 500 places en deux ans. Ils demandent que des quotas soient réservés à ceux qui sont déjà liés à la société. Mais les syndicats n’ont pas de position consensuelle dans ce domaine et certains sont opposés à la notation d’ancienneté et menacent de saisir les tribunaux si des oppositions restreintes sont ouvertes. La direction de l’entreprise, quant à elle, appelle à la recherche d’une position commune entre les syndicats. Jusqu’ici, sans succès.

«Les gens parlent qu’il y aura une convocation, on ne sait pas vraiment quand ce sera», proteste Laura. «Le premier est de 110 places, qui comme ils doivent d’abord choisir les fixes s’ils veulent déménager ou promouvoir, ils resteraient finalement dans environ 46 places ouvertes, pas dans toutes les catégories ou centres territoriaux. Cela ne résout pas le problème », dit Laura. «Les gens qui travaillent dans le domaine technique ou administratif depuis tant d’années, n’ont-ils pas vraiment suffisamment démontré qu’ils ont la capacité et les mérites suffisants pour occuper ce poste? Doivent-ils vraiment réussir l’examen? L’option qu’ils nous donnent est une opposition, et nous voulons une alternative. Avant 2007, il y avait un processus où 700 travailleurs embauchés ont été régularisés, ils ont été rendus permanents et ils ne sont pas passés par l’opposition. Maintenant que la partie sociale et l’entreprise disent que c’est le seul moyen … au moins qu’ils s’assoient pour négocier et parler de notre problème, que nous ne l’avons pas généré. La seule chose que nous avons faite, c’est de signer les contrats qu’ils nous ont proposés et de travailler, de travailler comme quelqu’un d’autre ».

Certains groupes parlementaires qui ont commencé ce mercredi à évaluer les candidatures pour faire partie du nouveau conseil d’administration de RTVE, se sont intéressés à la situation des stagiaires. Avec insistance, le député de United Podemos Txema Guijarro interroge les candidats sur leur projet en termes de politique du travail et «les conditions précaires» découlant de «l’échange intérimaire». Certains de ceux qui ont comparu ont rappelé qu’au cours des huit prochaines années, plus d’un tiers de la masse salariale de RTVE pourrait prendre une retraite anticipée (environ 2 700 des quelque 6 500 travailleurs de l’entreprise.