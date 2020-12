L’univers de ‘Les morts qui marchent’ est devenu l’un des plus importants de la télévision, car il est à l’antenne depuis dix ans et avec un nombre similaire de saisons, en plus de s’étendre à deux autres séries et d’attendre trois films axés sur le personnage de Rick grimes, donc il a gagné un grand nombre de fans, certains d’entre eux étant de grandes sommités qui ont voulu participer à la série et ici ils célèbre sur ‘The Walking Dead’ qu’ils ont semblé.

‘The Walking Dead’ est peut-être l’un des moteurs les plus importants du développement du genre de des morts-vivants, car avant la série, ce sous-genre d’horreur et de gore était oublié, le lancement de la série a donc contribué à donner un grand coup de pouce à ces monstres, en plus de donner une tournure intéressante à l’intrigue à montrer les humains aussi comme des menaces.

Bien que la série ait une excellente distribution, très peu ont été vues célèbre sur ‘The Walking Dead’ en tant que marcheurs, car ils ont approché la chaîne AMC pour participer à la série de manière brève comme l’un de ces monstres mais la grande majorité est rejetée, car ils ne veulent pas que le public se concentre sur la reconnaissance des célébrités.

Jusqu’à présent, ils n’ont participé qu’à la série Samuel Witwer, qui apparaît curieusement dans le premier épisode à l’intérieur d’un réservoir dans lequel Rick Grimes entre. Une autre personne célèbre qui a participé est Scott Ian, guitariste du groupe Anthrax, qui est devenu marcheur pour la cinquième saison et finalement le Joueur des Steelers Hines Ward est également apparu, mais dans la troisième saison.

Malgré le fait que de nombreux acteurs aient demandé à faire partie de la série, les réalisateurs ont demandé que cela ne se produise pas, car ils veulent que l’attention du public soit sur leurs protagonistes et non sur leurs invités.