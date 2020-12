Mexico – Le Mexique devrait parier sur les recherches disponibles pour atténuer l’impact de la consommation de tabac sur la population mexicaine, était l’un des messages laissés par les spécialistes du Forum «L’avenir de la lutte antitabac au Mexique», a organisé cette Mardi par la Chambre des députés.

Bien que les participants conviennent que le tabagisme est un problème de santé publique grave et que la consommation de tabac cause des dommages à la santé tant de ceux qui fument que de ceux qui sont exposés à la fumée générée par la combustion des cigarettes traditionnelles, les experts en Ils considèrent que la base scientifique joue un rôle clé dans l’atténuation de l’impact du tabagisme sur les consommateurs.

«Au Mexique, nous avons beaucoup de preuves, mais nous n’avons aucune recherche concernant les alternatives au tabac. Il n’y a pas d’alternatives et elles ne doivent être utilisées que pour arrêter de fumer ou pour réduire son intensité. Ici au Mexique, au moins, quiconque veut obtenir des alternatives sans fumée pour une administration sans fumée peut le faire sans difficulté sur Internet, et c’est très dangereux », a déclaré Alejandro Macías, médecin clinicien et chercheur à l’Université de Guanajuato.

«Il existe un marché noir, qui en ce moment, quiconque veut obtenir l’une des alternatives sans fumée, l’obtiendra dans des produits qui n’auront aucune réglementation; vous vous exposez à des risques importants et l’État ne prélève aucun impôt sur celui-ci. L’action doit se faire par règlement, il est difficile d’interdire les alternatives sans fumée, quand on est autorisé à fumer », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Malaquías López, universitaire à la Faculté de chimie de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), a estimé que l’interdiction des produits sans fumée (tels que les vapoteurs, les cigarettes électroniques et les systèmes de tabac chauffés) n’est pas la voie que les politiques publiques devraient emprunter au Mexique, comme la loi générale sur la lutte antitabac, car elle ne contribue guère à l’objectif de réduction substantielle du nombre de fumeurs dans notre pays.

«Nous ne pouvons pas maintenir la position d’interdiction au Mexique. Nous devons entrer dans une phase de plus grande compréhension de l’impact des conditions extrêmes et chercher les conditions pour pouvoir y échapper. Personne de sensé ne défend l’initiation, il s’agit de savoir comment parvenir à la cessation, comment, s’ils ont déjà été capturés, ils peuvent en sortir, ou du moins en atténuer les conséquences; mais ne favorise en aucun cas l’entrée des jeunes », a-t-il commenté.

Pour sa part, Jesús Felipe González Roldán, chef du Centre national pour les programmes de prévention et de contrôle des maladies, a soulevé la nécessité d’une mise à jour du cadre réglementaire actuel au Mexique pour les produits du tabac et de la nicotine, car «nous avons 10 ans sans qu’il soit modifié ; l’interdiction à un moment donné n’a pas permis une réglementation adéquate et il y a donc une permissivité »pour la vente illégale de produits et l’accès des cigarettes aux enfants et aux jeunes. “Dans le domaine de la santé, il ne faut pas improviser et il faut travailler en équipe”, a-t-il souligné.

Au contraire, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, a qualifié l’approbation de produits alternatifs pour la consommation de tabac (snus, vapoteurs, cigarettes électroniques ou chauffe-tabac) comme un «danger», considérant que Malgré les preuves scientifiques et le travail conjoint de l’industrie, de la société et des organisations indépendantes, il y a des intérêts particuliers derrière la recherche d’une réglementation, alors que dans d’autres pays comme les États-Unis, le Japon ou l’Angleterre, l’ouverture à l’innovation et la technologie ont porté leurs fruits.