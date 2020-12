Mexique.- Au niveau international, le Mexique a été reconnu comme un pays prospère et talentueux, pour des propositions commerciales solides qui ont conquis les frontières, étant résilient et adaptable, mais surtout: une discipline constante et la qualité de son travail, comme base de son succès.

Rester 100% mexicain a été un défi pour traverser les frontières, voire pour inspirer d’autres marchés, quelle est votre base? Les administrateurs de diverses sociétés coïncident: la qualité, la persévérance et les bases solides, puisque certains ont commencé comme de petites boutiques, et d’autres ont fait leurs premiers pas en tant que petites entreprises auxquelles toute la famille a participé.

Sans aucun doute, un bon exemple est Grupo Bimbo, qui a célébré ce mois-ci 75 ans de conquête de générations avec ses produits, a commencé avec 35 employés, avec des bases familiales, et emploie aujourd’hui plus de 130000 personnes avec des opérations dans 24 pays d’Amérique, d’Asie. , En Afrique et en Europe, où le Bimbo Bear est reconnu, en fait, la société fondée par Lorenzo Servitje est la première boulangerie au monde.

Une autre entreprise avec des bases familiales, La Costeña, a commencé en 1923 comme un petit magasin qui vendait des piments serrano dans du vinaigre, et a maintenant un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards de pesos par an, exporte dans plus de 50 pays et continue d’internationaliser sa production aux cinq continents.

Une autre entreprise qui a commencé avec de petites bases était Grupo Lala, qui est né de l’union d’un groupe de petits producteurs de lait en 1949. Son nom “Lala” fait référence à son lieu d’origine dans la région de Lagunera, région du centre-nord du Mexique. .

Actuellement, Lala exploite 19 usines de production, 163 centres de distribution au Mexique et en Amérique centrale et emploie plus de 30 000 employés.

Une bonne gestion d’entreprise capable de se soutenir au fil des ans a été la formule qui fait de FEMSA, Fomento Economico Mexicano, une entreprise multinationale mexicaine qui participe à l’industrie des boissons, avec une présence dans 10 pays d’Amérique latine et aux Philippines, Fièrement mexicain reste la plus grande entreprise d’embouteillage de Coca Cola au monde.

Dans le secteur industriel et de la construction, Helvex et Cemex se distinguent, dans le cas d’Helvex, elle a été fondée en 1950 et bien qu’elle ait des alliances avec des entreprises leaders en Suisse et aux États-Unis, elle est restée 100% mexicaine et a évolué de distributeur à fabricant de produits robinets, et possède actuellement sa propre ligne de fabrication de meubles sanitaires.

De son côté, la cimenterie Cemex entre dans l’histoire depuis plus de 110 ans, et est actuellement présente dans 50 pays, bien qu’elle ait commencé comme une petite entreprise, elle est aujourd’hui l’une des dix plus grandes cimenteries au monde.

Ce ne sont là que quelques exemples de la raison pour laquelle la fierté mexicaine est également une source d’inspiration dans le secteur des affaires internationales et de la manière dont un projet aux bases solides peut prospérer dans tous les domaines en étant un exemple pour d’autres nations.

