Mexico. Il y a un deuil dans le football mexicain après la mort de Gustavo el «Halcón» Peña et José Alves, connu sous le nom de «Lone Wolf» et père de Luis Roberto Alves «Zague».

Le “Falcon” a perdu la vie à 78 ans et est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe mexicaine.

Il a commencé sa carrière avec l’or et a joué pendant de nombreuses années à La Machine Celeste de Cruz Azul où il a remporté trois championnats. Il portait également les vestes Monterrey et Laguna où il a pris sa retraite en 1978.

Il a disputé les Coupes du monde en Angleterre en 1966 et au Mexique en 1970. Au total, il a affronté six matches de la Coupe du monde.

On se souvient du “Falcon” comme du premier joueur de football à marquer un but pour le Tricolor au Mexique en 1970 et l’a fait par des moyens pénaux.

José Alves, père de “Zague” est décédé

Un autre ancien footballeur qui a perdu la vie mardi était José Alves, qui portait la veste Águilas del América.

Grâce à son compte Twitter, Luis Roberto Alves “Zague” a publié la nouvelle “au nom de toute ma famille et avec un profond regret je vous informe que mon père, José Alves, est décédé aujourd’hui à l’âge de 86 ans. âge”.

«Un homme attentionné, aimant et toujours prêt à aider. Mon père a donné son cœur à sa famille et à ses amis au Brésil et au Mexique », a publié« Zague ».

José Alves «El Lobo Solitario» a joué pour les Eagles de 1961 à 1969 et est le cinquième meilleur briseur de réseau de l’histoire du club avec 86 buts.

