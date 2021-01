Il était une fois un poète qui était un puits infini d’idées sur ce que signifie être passionnément vivant dans un monde qui ne se comprendra jamais. Un médium de travail impeccable et toujours avant-gardiste – rien ne reste, en poésie, plus complexe et furieusement révolutionnaire que ce qu’il a laissé écrit, à la lumière d’innombrables bougies, allumées avant tout – à mi-chemin entre ce qui se passe à l’intérieur de chacune de nous et de ce qui nous entoure depuis trois siècles. Ce poète est, bien sûr, Emily Dickinson, et celui qui pense tout cela est Alena Smith, showrunner du bizarrement brillant, cathartique et très intelligent Dickinson (Apple TV +), dont la deuxième saison démantèle le présent des ego convulsifs inutiles de son bizarre et délicieux anachronisme.

Parce que, dit Smith, qui a été bronzé, d’ailleurs, dans la salle des écrivains du traité musclé sur le journalisme télévisé qu’Aaron Sorkin a commandé il y a une décennie, The Newsroom, d’abord, et le puzzle érotique criminel littéraire The Affair plus tard, est l’intention de son portrait hallucinogène du poète. Poète qui 1) a toujours été une force de la nature imparable même si elle n’a jamais quitté Amherst (Massachusetts) et semblait prendre soin de ses parents – il n’y a pas d’animal plus rare et plus féroce que la poète – et 2) si elle ne le fait pas il se rencontrait dans la vie ce n’était pas parce qu’il ne considérait pas que ce qu’il faisait n’avait aucune valeur, mais bien au contraire. Voici la prémisse qui explore, avec profusion mais pas avec la passion du premier tour, le deuxième volet de ce vaudeville qui a plus d’une étude littéraire postmoderne qu’autre chose.

Eh bien, ce sont les vers du poète, et pas tant la vie, qui dirigent la sitcom martienne, dans laquelle, par exemple, lorsque vous voulez prendre une décision capitale, vous faites une planche Ouija et demandez aux esprits si nous ferions bien ou mal de le prendre. Comme lors de la lecture d’un poème, ce qui s’est passé et ce qui a été pensé est ajusté au présent dans lequel vit le lecteur. Il y a des échos de discussions sur Twitter dans les échanges d’opinions fugaces et frivoles, et plus ou moins polarisés, lors des soirées chronologiques organisées par Sue – la belle-sœur, amante et muse du poète – et son frère d’à côté. . Ils sont la chose la plus proche, dit Smith, d’un monde là-bas que Dickinson a connu à son époque, et aujourd’hui, à un cyberespace dans lequel tout et rien semble avoir trop d’importance. Et est-il préférable d’être quelqu’un pour n’être personne?

Cette deuxième saison est construite sur cette question fondamentale dans la vie de Dickinson, qui reprend l’histoire effrayante non pas tant de ce qu’on en pensait que de cesser d’être, comme il le dit, et ses poèmes disent, “le soleil” pour se contenter de être “la marguerite” que le soleil “laisse pousser”. C’est-à-dire abandonner tout leur pouvoir, celui que leur travail confère, à celui qui le publie – un sujet brûlant, si nous jouons pour échanger du travail pour pratiquement l’âme, ou que font les réseaux sociaux, nos rédacteurs? la vie, avec quoi sommes-nous? N’avons-nous pas cessé d’être le soleil, de laisser un autre l’être et de croire que nous grandissons parce qu’il nous illumine? -. La description semblera légèrement plus creuse qu’elle ne le devrait pour ceux qui n’ont pas jeté un coup d’œil à la première. Car, avant celle-là, et avec le poète dans un milieu incompréhensible – Dickinson n’est plus le centre de tout ce qui se passe – il perd quelque chose.

Oui, le coup de hache non complexe et hilarant porté au patriarcat est toujours là – et la poète n’est plus la seule à ne jamais se comporter comme elle était censée le faire dans les années 50 du XIX – et le clin d’œil à l’absurdité du présent aussi – comme le moment où que la femme de chambre énumère ses innombrables autres emplois, allant de la moyenne à la couturière et à la dame dédiée à la réalisation d’arrangements floraux, puis dit: «À quoi vous attendiez-vous? Je suis indépendant »-. Mais la puissance de la performance de Hailee Steinfield, d’une intensité profondément magnétique, extrêmement attractive, est malheureusement tempérée, non pas à cause d’elle, mais à cause d’un scénario qui s’éloigne de son abîme intérieur sauvage. Au fur et à mesure que ceux qui l’entourent grandissent – même sa sœur Lavinia, désormais obsédée par le fait d’être une mauvaise fille, et aussi l’arrogante Jane Krakowski, dans le rôle de sa mère de plus en plus libre – grandissent, elle devient plus petite. Au fur et à mesure que son monde s’agrandit, la poète se contracte.

Mais ce n’est pas un jeu de forme et de substance qui tente de la reléguer à l’anonymat dans lequel elle s’est toujours sentie plus libre – «la renommée est une délicatesse inconstante, sur une assiette changeante», a-t-il conclu – mais la conséquence d’un léger changement de point de vue qui appauvrit le génie d’un tel artefact nécessaire, celui qui mieux – mieux que toute répétition, mieux que tout – a compris et expliqué ce que c’était d’être, à bien des égards, nous l’avons déjà dit, punk, Emily Dickinson – le meilleur poète, sans distinction d’homme et de femme, de l’histoire, mais ce que c’est d’être poète sans plus, de se consacrer à cet art magique et instinctif qui transforme la faim de tout ce qui est possible en mots. Une troisième saison est prévue, qui plongera dans la guerre civile américaine, et que Smith a écrit lors de l’assaut du Capitole. Nous verrons.