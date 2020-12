L’univers Star Wars est passé à un autre niveau après le départ de la série ‘Le Mandalorien’, puisque cet univers a trouvé un univers à explorer à travers des séries en direct, quelque chose qui n’avait pas été exploré auparavant et qu’ils travaillent déjà sur deux autres séries axées sur Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor, ceux qui marqueraient le retour de Ewan Mcgregor et Diego Luna à leurs rôles respectifs, quelque chose qui a été annoncé lors de la D23 2019, mais finalement Diego Luna a parlé de “ Cassian Andor ” et a révélé quelques détails.

Le Mexicain Diego Luna a rejoint l’univers Star Wars dans le film «Rogue One: Une histoire de Star Wars», qui est une préquelle aux événements de «A New Hope», qui a été très bien accueilli par les critiques et les fans pour avoir répondu à quelques questions sur les événements qui ont conduit à la trilogie originale.

Lors d’une interview pour l’émission Jimmy Kimmel Live, Diego Luna a parlé de ‘Cassian Andor’ et a confirmé qu’ils sont déjà en phase de production, bien qu’il ait révélé très peu de choses sur l’intrigue possible de cette série:

“C’est essentiellement tout ce que vous devez savoir pour comprendre” Rogue One “, l’histoire du personnage précédent. Je peux gâcher la fin, je suppose!”

Il a également déclaré que l’un des aspects positifs de la série est que nous connaissons la fin du personnage, donc une autre approche peut être adoptée:

«C’est bien d’entrer dans une histoire dont vous connaissez déjà la fin, maintenant vous pouvez prendre les nuances et les couches. Je pense que c’est amusant de faire quelque chose qui ne consiste pas seulement à arriver à la fin.

La série “ Cassian Andor ” est actuellement en tournage à Londres et jusqu’à présent, la date de sortie possible de la plate-forme Disney + est inconnue, mais elle devrait être fin 2021.