1992 a été une année clé dans l’histoire récente de l’Espagne. Comme nous l’ont rappelé tant de films et de livres récents, avec les Jeux Olympiques de Barcelone et l’Expo de Séville, le pays, ou du moins son image, s’ouvrait au monde alors qu’une grande crise sociale, économique et politique se préparait. Une autre année qui sera difficile à oublier, et pas seulement pour les Espagnols, est 2020. Ces deux moments seront intimement liés dans l’intrigue de la 21e saison de Cuéntame como pasa. La série La 1 revient le jeudi 14 (22.10) avec un double salto: alors que son intrigue habituelle se déroule en 1992, les téléspectateurs verront en parallèle comment le covid-19 affecte l’Alcántara.

Peu de fictions nationales ont osé refléter la pandémie au-delà de celles qui sont nées pendant l’accouchement. Cuéntame sera la série qui exerce, officieusement, comme un enregistrement de la mémoire historique de l’Espagne récente qui le fait. «Nous pensions qu’après le covid, nous ne pouvions pas continuer comme si de rien n’était. C’était un besoin presque viscéral de raconter ce qui s’était passé », justifie Ana Duato dans une conversation téléphonique. «La série a toujours su évoluer et s’adapter au temps, elle a une vie qui lui est propre. C’est un saut que nous vivons tous avec peur, car à chaque fois qu’un projet prend un tour comme celui-ci, cela donne un peu de vertige sur la façon de le faire, comment y faire face, comment le public va le prendre … Mais dans le travail, je pense que c’est une réussite . Pour le spectateur, il y a un avant et un après la pandémie, et ce ne peut pas être pareil, car nous ne sommes plus les mêmes », ajoute l’actrice.

Bien que l’action principale suivra la tendance qui a été tracée au cours des 19 ans que Cuéntame a été sur l’air, toute la saison sera parsemée de morceaux de cette version contemporaine des personnages. Les deux chronologies seront liées par un tracé similaire qui permettra d’établir des parallèles. Carlos Hipólito, la voix off qui raconte la vie de la famille depuis 2001, apparaîtra pour la première fois à l’écran pour incarner un Carlos Alcántara qui a déjà 60 ans. «C’est bizarre parce que, d’une certaine manière, je connais très bien ce personnage. Nous l’avons tous vu grandir, mais je lui ai prêté une attention particulière car il m’a beaucoup inspiré à faire le off, il m’a rappelé mon enfance… C’était un personnage qui ressemblait beaucoup au mien », dit Hipólito. «C’est très gentil. J’en parlais avec Ricardo Gómez [actor que interpretó a Carlos Alcántara durante 19 temporadas], ce qui est comme si nous filmions tous les deux ensemble, car je suis très conscient de tout ce qu’il a fait avec le personnage », explique-t-il.

Pendant ce saut dans le temps, Carlos Alcántara, qui a réussi à vivre de l’écriture et réside en Amérique, est maintenant un homme séparé avec deux enfants. Il retourne à San Genaro pour s’occuper de ses parents, qui ont déjà plus de 90 ans. «Carlos est un gars plus mature maintenant. Il garde la sympathie du personnage, mais il est plus serein, moins tourmenté que dans la dernière étape que nous avons vue de Ricardo Gómez. Bien sûr, il entretient cette curiosité permanente pour tout », décrit Hipólito. Silvia Abascal se joindra également à la série, qui jouera sa petite sœur, María, maintenant médecin de 48 ans qui vit dans la lutte contre la pandémie en première ligne de bataille.

Les visages de Carlos et María Alcántara changent dans ce saut dans le temps, mais ceux d’Antonio et de Mercedes, bien qu’avec les changements typiques de l’âge, restent et ce sont quelques vieux Imanol Arias et Ana Duato qui interprètent les anciennes versions de leurs personnages. , un processus qui implique un travail de caractérisation complexe, renforcé d’effets numériques. «Mercedes en 2020 est très adorable. Elle est comme la grand-mère de ceux que nous aimerions tous avoir, très câline », décrit Duato, qui souligne l’importance des personnes âgées dans la société et dans la famille:« À Cuéntame on parle toujours de la famille, c’est notre pilier. La famille ne se démode pas ».

La production était déjà prévue il y a dix ans pour transférer ses personnages dans le présent et emmener Carlitos et ses amis jusqu’en 2010, mais cette tentative a été frustrée à ses débuts. Maintenant, la série vétéran ose non seulement faire ce saut, mais le transforme également en un complot à longue distance qui gagne en force au fur et à mesure que les chapitres progressent. «C’était probablement la série la plus appropriée pour raconter ce que nous avons vécu cette année étrange et formidable», témoigne Hipólito, qui ne pense pas que ce tire-bouchon affectera négativement la série. «Vous pourriez supprimer les parties 2020 et ce serait un chapitre de Cuéntame tel quel. Cela n’enlève rien à quoi que ce soit, en tout cas ce qu’il fait, c’est ajouter. On va voir les personnages quand ils grandiront, mais cela ne veut pas dire qu’on ne s’intéresse plus aux personnages en 1992. Au contraire, la vision de ce qui leur arrive en 2020 enrichit le récit de ce qui se passe en 1992 », ajoute-t-il.

Duato reconnaît avoir des doutes sur la façon dont les téléspectateurs recevront le saut dans le temps: «C’est comme un saut dans le vide. Mais à chaque saison que vous terminez à Cuéntame, vous avez le même sentiment car nous poussons l’histoire à la limite. Cela va être très émouvant. C’est comme entrer dans un album photo de famille où l’on voit l’avenir. Cette saison en dit long sur le moment dans lequel nous nous trouvons maintenant, avec le sentiment que tous ensemble, nous pouvons surmonter quelque chose. C’est une saison qui est un hymne à l’espoir, qu’ensemble nous le pouvons ».