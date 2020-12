L’arrivée de la plate-forme Mickey’s house dans les foyers latinos promet non seulement de divertir et d’exciter le public avec du contenu en provenance des États-Unis, mais il y aura également des productions d’Amérique latine sur Disney + afin que le reste du monde connaisse également le culture et pensée de cette région.

Grâce à une déclaration de The Walt Disney Company Latin America, il a été informé que plusieurs maisons de production au Brésil, au Mexique, en Colombie et en Argentine réaliseront de nouvelles histoires de fiction, des talk-shows, des documentaires, des spectacles en direct et plus encore, mettant en vedette les stars les plus célèbres. reconnu dans la région.

Vous trouverez ci-dessous une liste de plusieurs des projets originaux qui seront sur la plateforme, allant des documentaires, séries, comédies musicales, comédies, émissions familiales, programmes éducatifs, entre autres types de productions:

Volontaires: tout est pour la scienceCe que vous ne saviez pas sur l’humourLe rapatriéShakingConnectez-vous et chantezEntrelacedBia, un monde bouleverséSoy Luna: Le dernier concert Le ristorantino d’ArnoldoOpa Popa DupaLecture de la mafaldaPapas sur demande

De même, il y aura des productions latino-américaines sur Disney + qui sont sorties les premières sur les chaînes Disney et qui ont conquis le cœur de millions de personnes dans cette région comme Violetta, Soy Luna, Disney Bia, Highway: Rolling the adventure, Art Attack, O11CE , Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, Nivis, amis d’un autre monde, Junior Express, Morko et Mali, Quand la cloche sonne, magasin de fleurs de Barbara, maison de Disney Junior, jardin de Clarilú, Playground et Disney Playhouse, parmi autres.