La série mettant en vedette Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) a donné beaucoup de choses à dire, soit à cause des théories qui ont commencé à circuler parmi les fans, soit du style narratif de la série, mais ce qu’il a également appelé le l’attention était que Les titres des deux premiers épisodes de «WandaVision» n’ont pas été révélés.

Ces deux premiers chapitres sont sortis ensemble vendredi dernier, mais uniquement répertoriés, de sorte que certains utilisateurs de Disney + pensaient qu’ils s’appelleraient ainsi pour le reste de la saison, mais quelques jours plus tard, la plate-forme a changé les noms en “Filmé avec un public en direct” et “Ne changez pas de chaîne”.

Bien que les titres des deux premiers épisodes de “ WandaVision ” n’aient pas de sens, ils sont en fait liés au thème de l’émission, puisque la série Marvel Studios rend hommage aux émissions de télévision de différentes époques, donc ces chapitres l’ont fait. référence aux années 50 et 60, décennies, dLà où auparavant les phrases «filmé avec un public en direct» et «ne changez pas de chaîne» apparaissaient dans les productions télévisées.

Les titres des prochains épisodes sont encore inconnus, mais si c’est la tendance qu’ils auront, peut-être qu’ils seront plus de références dans l’histoire de la télévision, et si on sait, selon Olsen elle-même, c’est que l’un des chapitres suivants sera le style de «Modern Family» et «Malcolm in the Middle», bien qu’aucun autre détail n’ait été donné à ce sujet.

D’autre part, la série ‘WandaVision’ a été créée le 15 janvier 2021, étant le retour d’Olsen et de Paul Bettany en tant que couple préféré du MCU et l’émission est venue exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.