La confirmation de la série “ Rogue Squadron ” et “ Lando ” suggère que les spin-offs de “ Star Wars ” sont toujours en développement, bien que ce ne soit plus des films, cela est probablement dû au succès de “ The Mandalorian ” par rapport au faible performances des derniers films.

La journée des investisseurs de Disney a vu l’annonce de plusieurs nouvelles séries ‘Star Wars’ et du prochain film ‘Rogue Squadron’, qui sera réalisé par Patty Jenkins, connue pour son travail sur “ Wonder Woman ”, et sera créée en décembre 2023.

Cet espoir aurait été impensable il y a plusieurs années, lorsque Disney prévoyait de sortir un nouveau film «Star Wars» chaque année, des plans qui ont changé après plusieurs différences créatives et de mauvaises performances financières.

L’acceptation de “ The Mandalorian ” a amené Disney à déplacer l’orientation de la franchise créée par George Lucas des longs métrages vers les séries en streaming, de sorte que les retombées de “ Star Wars ” sont toujours en développement.

“ Rogue Squadron ” sera une histoire originale sans lien avec une production précédente, bien que d’après le titre, on pourrait penser qu’il s’inspire d’une certaine manière de «Rogue One», le premier film de «Star Wars» réalisé en dehors des trilogies qui composent la saga Skywalker.

On en sait encore moins sur la prochaine série ‘Lando’, au-delà du fait qu’elle impliquera Lando Calrissian, le charmant scélérat devenu général rebelle. Pour le moment, on ne sait pas qui jouera Lando; l’acteur original Billy Dee Williams, ou Donald Glover, qui l’a joué dans «Solo: A Star Wars Story».

La série pourrait même présenter les deux, avec le vieil homme Lando racontant des histoires de son passé en flashback, tout en ayant des aventures dans le présent, comme dans des productions comme «Highlander» et «Arrow».

En général, les deux productions soulignent comment le plan de Disney est maintenant de se concentrer sur la plate-forme de streaming comme une option beaucoup plus sûre étant donné le nombre de blockbusters avec lesquels Disney doit faire face en ce moment.