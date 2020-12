À une semaine seulement de la veille de Noël, la programmation de Noël des chaînes Disney a été dévoilée, qui sera pleine d’histoires émouvantes, de chansons inoubliables et de belles surprises.

Disney Channel, Disney Junior, Disney XD et Nat Geo Kids s’apprêtent à fêter les fêtes de fin d’année avec la magie de l’époque à travers des épisodes thématiques et des films allusifs.

Du samedi 19 au vendredi 25 décembre, Disney Channel propose une programmation spéciale, y compris la première de “ Disney Channel Holiday House Party ” Le 19 décembre à 20 h 00, l’émission spéciale présentée par Miranda May montrera différentes stars de la chaîne à distance de chez elles, tout en proposant un programme humoristique de Noël pour les enfants et les familles.

Disney Junior célébrera les fêtes avec des marathons thématiques et spéciaux, en plus de la première des courts métrages de Noël tels que «Calle Dálmatas 101» et «Mickey y Pluto». Les 24 et 25 décembre, il vous invite à profiter de la programmation de Noël tout au long de la journée.

Pour sa part, le 24 décembre à partir de 9h30, Disney XD diffuse un marathon composé des quatre épisodes de «Mini Spies» et le 25 décembre à partir de 7h30., présente une programmation thématique tout au long de la journée.

Pendant la semaine du 21 au 25 décembre, Nat Geo Kids diffusera des films et des spéciaux des fêtes à 12h00 et 20h30, de plus les 24 et 25 décembre à partir de 18h00 la programmation spéciale se poursuit avec des épisodes de Noël par Nat Geo Lab.

Mais, la programmation de Noël des chaînes Disney ne se termine pas le 25 décembre puisque pour attendre 2021, Disney Channel va revivre le meilleur de l’année du 26 décembre au 31 décembre à partir de 9h30, un Spécial à ne pas manquer avec des avant-premières de l’actualité de l’année prochaine.

31 décembre Disney Junior présente une programmation spéciale tout au long de la journée, avec des marathons de séries telles que ‘Mickey Mouse: Mix de Aventuras’, «Regardez, le détective du royaume» et «Doctor Toys». Disney XD propose de nouvelles diffusions des films comme «Phineas et Ferb à travers la 2ème dimension» et «Gravity Falls: Raromageddon».

Que savez-vous de la série @DisneyXD? Nous vous mettons à l’épreuve avec ces mots croisés 😉 pic.twitter.com/XjiQClTiWj – Wipy TV (@WipyTV) 17 décembre 2020

Enfin, le dernier jour de l’année Nat Geo Kids célèbre également avec une journée spéciale, qui comprend “ Las Aventuras de Pilar ”, “ Nat Geo Lab ”, «Dino Dana», «Jungle Bunch», «Kingdom Force: The Kingdom Squad» et «Let’s Go Moon!».