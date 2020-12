Avec près de 87 millions d’abonnés à sa plate-forme de streaming – treize millions de nouveaux depuis le seul octobre – l’annonce des plans d’expansion ambitieux de Disney, à travers ses franchises Marvel et Star Wars, a également secoué le secteur. comme dans les actions de la société, qui ont augmenté de 2,5% en heures de négociation prolongées après la fermeture du marché boursier. Le géant du divertissement prévoit de créer dix séries télévisées dans chacune des franchises au cours des prochaines années. Les abonnés pourront également visionner 15 films d’animation et créations Pixar. Parmi les crochets pour attirer de nouveaux clients, il y a la version animée de Pinocchio, avec l’acteur Tom Hanks dans le rôle de Gepetto, ou le nouveau de Peter Pan, qui quitte les salles pour se réfugier sur la plateforme Disney +.

Lors d’une conférence télématique pour les actionnaires de la société qui a eu lieu ce jeudi à Los Angeles, les responsables ont promis aux utilisateurs quelque chose de nouveau chaque semaine. Un autre fait marquant est le lancement de sa nouvelle plateforme internationale de divertissement, Star, le 23 février, qui sera la sixième extension de Disney +; Il sera vu en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande, intégré au service Disney + déjà disponible, et proposera des films Fox ou des séries à succès récentes, comme The Americans ou Homeland.

Jerrell Jimerson, chef de produit Disney +, a également révélé qu’en Amérique latine, il proposera également Star +, un nouveau service de streaming pour la région avec des divertissements des meilleures marques Disney, ainsi que du contenu du réseau sportif ESPN et de la plate-forme ESPN +. qui arrivera sur le marché en juin 2021.

Si les près de 87 millions d’abonnés Disney + s’ajoutent aux plateformes Hulu, séries et films, et à la plateforme sportive ESPN +, le nombre de clients de la firme atteint 137 millions, avec des attentes d’atteindre une audience mondiale comprise entre 300 et 350 millions d’ici 2024. Une autre promesse de programmation future est la «création de contenu du clan Kardashian» pour Hulu et Star, en 2021.

Hollywood attendait l’annonce des projets futurs de Disney avec espoir, après il y a une semaine Warner Bros, propriétaire de la plate-forme HBO Max, a secoué l’industrie cinématographique en annonçant qu’il sortira ses films en 2021 à la fois en salles et en streaming, une décision justifiée par la fermeture de salles en raison de la pandémie.

Avec ses plans d’expansion, Disney entend concurrencer, avec sa plateforme de séries Disney +, le pionnier du streaming Netflix, qui a commencé à diffuser en 2007 et comptait 195 millions d’abonnés à la fin du mois d’octobre. En octobre, Disney a annoncé des plans de restructuration visant à concentrer son activité sur le streaming et à répondre aux demandes d’un public qui ces derniers mois a passé beaucoup de temps enfermé chez lui en raison de la pandémie, à consommer des produits de télévision.

La crise économique résultant du coronavirus ne semble pas avoir affecté les plans d’expansion de Disney. Si en avril 2019 l’entreprise avait prévu d’attirer entre 60 et 90 millions d’abonnés dans le monde d’ici l’exercice 2024, seules les données d’octobre ont dépassé les prévisions les plus optimistes, avec une audience de 74 millions. Disney + a été réévalué par le grand succès mondial de la série télévisée The Mandalorian, une histoire de Star Wars où Baby Yoda a pris de l’importance. Il y a déjà deux autres préquels en cours de réalisation, tandis que la première en salles, à Noël 2023, d’un nouveau film de la saga Star Wars The Rebel Squad, avec Patty Jenkins (Wonder Woman), réalisatrice, est annoncée. une signature qui quitte donc Warner. Parmi les nouvelles séries galactiques figurent Obi-Wan Kenobi (qui récupère Ewan McGregor et Hayden Christensen) et Andor (avec le personnage de Diego Luna du film Rogue One), une anthologie de fiction animée, une série animée avec les androïdes de la saga en protagonistes et celui qui a suscité le plus d’attentes: une série avec le personnage d’Ahsoka (dont l’histoire a déjà été racontée dans trois séries Star Wars: Clone Wars, Rebels et The Mandalorian).

La colère de Villeneuve

Le cinéaste Denis Villeneuve a écrit une lettre dans le magazine Variety dans laquelle il accuse la multinationale AT&T d’avoir “kidnappé l’un des studios les plus importants et les plus respectés” de l’industrie cinématographique en référence à Warner Brothers et à la décision que l’entreprise a prise. de créer leurs productions en même temps sur les plateformes de streaming et dans les cinémas. “Ils n’aiment ni le cinéma ni le public. C’est juste la façon dont une entreprise de télécommunications tente de survivre à une dette astronomique”, a déclaré le directeur de Dune.

Villeneuve considère également qu’avec cette décision, Warner “a peut-être tué la franchise Dune. Le réalisateur a été rejoint dans sa critique par Christopher Nolan, l’auteur de Tenet qui a assuré que” les films sont faits pour être vus sur grand écran.