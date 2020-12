Dans le futur dépeint par le roman The Cloud Atlas, tous les films sont appelés disneys et cinémas, disneyariums. D’ici 2021, le cinéma et la télévision ne seront pas devenus exclusifs à Disney. Encore. Mais la société dirigée par Bob Chapek semble vouloir réaliser quelque chose qui semble tout aussi dystopique: transformer son public en de vrais croyants qui n’ont que le temps de voir ce qui sort de leurs bureaux directement sur leur plateforme numérique, Disney +.

Cela n’a pas été une bonne année 2020 pour l’une des plus grandes entreprises du monde. D’accord, ça n’a pas été pour le coin bar ou pour Zara non plus. Bien que le coup dur porté aux parcs d’attractions et aux croisières Disney, sans date de retour, soit noté pendant plusieurs exercices. La société, qui avait réussi à conquérir un tiers des parts de marché cinématographiques, n’a pas non plus été en mesure de sortir ses grandes premières. Mais, malgré des milliers de licenciements et une profonde restructuration de chaque branche, la pandémie a eu un effet collatéral positif. En novembre 2019, ils ont atterri en streaming. Et le covid a rendu cette décision apparemment tardive idéale. En décembre 2020, et comme le disait Leia d’Obi Wan dans Star Wars, son seul espoir réside en lui. C’est ce qu’ils ont fait comprendre à leurs investisseurs la semaine dernière.

En un an, la plateforme de divertissement à domicile a atteint près de 87 millions d’abonnés, bien au-dessus de l’estimation, bien qu’en dessous des 150 millions pour Amazon Prime Video et 195 pour Netflix. Aujourd’hui, ils prédisent que d’ici 2024, ils atteindront 350 millions. Disney ne cherche pas à se rapprocher, il veut être le premier et le seul. Comment? Exploiter ce dont personne d’autre ne peut profiter: leurs marques populaires. Convertissez tout en une franchise et personnalisez ce que vos fans recherchent. Encore et encore.

Le manque d’originaux était un problème en suspens chez Disney +, plus axé sur les familles et les enfants accro à la répétition de leurs films préférés. La présentation n’a plus posé de problème, en annonçant qu’elle sortira 100 titres par an, ainsi que des plans pour 10 séries Star Wars et une trentaine de titres Disney et Pixar. Après Scarlet Witch et Vision en janvier, cinq autres séries avec des super-héros Marvel feront également leurs débuts en 2021. Les fans n’auront pas un mois sans épisodes. Pour donner du contexte; En 12 ans depuis Iron Man, le label a sorti 22 films. Rien que vendredi, Marvel a présenté 24 projets.

Cela sera complété à partir du 23 février par l’atterrissage de contenus inconnus sur la plateforme en Europe. Le prix de Disney + augmentera de deux euros, à 8,99, pour couvrir l’un des besoins revendiqués depuis son lancement. Le label Star sera un espace pour le catalogue adulte de Fox (malheureusement le nom du major classique a été effacé pour qu’il ne soit pas confondu avec Fox News), Searchlight et ABC, Hulu et FX Television. Parmi les titres qui se sont démarqués: The Crystal Jungle, Modern Family, Bob’s Burguer, It’s Always Sunny in Philadelphia, Kingsman, Grey’s Anatomy, Buffy, Homeland, 24 ans, The Favorite, Terminator, The Shield et Family Guy. Ils produiront même une série Alien, créée par Noah Hawley (Fargo). Tout cela est aussi Disney.

Les chiffres sont vertigineux. Disney avec cette publicité ressemble à un éditeur de bandes dessinées de super-héros. Où, si l’un de ses personnages a un minimum d’adeptes, il recevra sa série ou son film: Faucon et le soldat de l’hiver, Hawkeye, Loki … Ils profitent même du cochon. Il en va de même pour Star Wars, qui a intégré la série comme une autre pièce d’un univers en expansion avec les livres et les bandes dessinées depuis les années soixante-dix. Les Jedi Ahsoka, Obi Wan Kenobi ou Lando auront des séries. La manœuvre, bien entendu, ne parle pas à elle seule de la qualité intrinsèque de chaque projet, raison d’une analyse différente. Le mandalorien, par exemple, s’est avéré être un divertissement décent, quel que soit l’objectif de vente de poupées, et certaines séries Marvel sont présentées comme les plus révolutionnaires de son univers.

Après tout, Mickey Mouse a du fromage à revendre pour signer certains des meilleurs d’Hollywood. L’exemple est qu’une suite de Le Roi Lion devient intrigante d’apprendre qu’elle sera dirigée par Barry Jenkins, responsable de Moonlight. Cette même stratégie sera reproduite dans la série préquelle Beauty and the Beast, Sister Act 3, the Three Men and a Baby revision, Up’s dog series, le nouveau Chip and Chop, l’épopée galactique de Buzz Lightyear, le suite à Willow ou le cinquième à Indiana Jones. Tout est susceptible d’être une franchise infinie. Ils seront tous des originaux de Disney (jamais un mot n’a été pris à la légère).

Alors, où cela laisse-t-il les chambres? Jamais la différence entre cinéma et télévision n’a été aussi floue qu’en 2020. Lors de la présentation, un effort a semblé être fait pour ne pas préciser quels films iraient en salles et lesquels seraient vus à la maison, sauf dans le cas de Marvel, dont les films ont été annoncés sans ambages pour les chambres, à commencer par Black Widow. Disney, jusqu’à présent, n’a pas été aussi perturbateur que Warner. Il a suffisamment de contenu sérialisé pour remplir les coffres, et il sait que pour que les blockbusters portent leurs fruits, ils doivent passer par l’expérience collective. S’il est vrai qu’ils ont suspicieusement laissé de côté les productions Fox pour adultes avec un budget plus petit. Peut-être parce que cette marque ne réussit pas en bourse. Peut-être parce que la fenêtre n’est pas encore claire. Ou peut-être parce que la prochaine étape de Disney consiste à acheter des chambres pour créer leur propre expérience, où uniquement pour filtrer les disney.

