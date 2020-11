Il a été récemment révélé que Dolly Parton avait fait don d’un million de dollars à la société pharmaceutique moderne pour ses recherches sur le vaccin Covid-19 et Internet a célébré la chanteuse comme la fée marraine qu’elle est en réalité depuis plusieurs décennies. . Parton a toujours consacré tout l’argent qu’il lui restait à des causes caritatives et à rendre le monde meilleur. Ainsi, la première de sa parabole musicale Noël sur la place (Netflix) arrive au meilleur moment possible: Dolly Parton a décrété que cette année Noël commence en novembre.

C’est une chanson de Noël avec son propre M. Scrooge (Regina, joué par Christine Baranski), dont la profession est cette chose entièrement américaine à propos de la possession d’une ville. Regina considère le sarcasme comme une personnalité et ne croit pas aux contes de fées (“Si votre maison est tellement infestée de souris et d’oiseaux qu’ils mettent un numéro musical, appelez l’exterminateur”, assure-t-elle), alors elle a l’intention d’expulser tout le monde les villageois, pas moins que la veille de Noël, à vendre toute la ville à une entreprise qui va construire le plus grand centre commercial du monde, “un endroit qui vendra du café à un prix gonflé et aura une centaine de salles de cinéma servant des sushis” . Le vrai fantasme de cette fable est qu’un homme d’affaires ouvre un cinéma en 2020. Elle met elle-même en garde les villageois, des gens simples avec des valeurs simples et des rêves qui ont aveuglément confiance que Dieu fournira, de ne pas s’attendre à un miracle de Noël car «ce n’est pas ce que c’est beau à vivre ».

Sauf parce que c’est le cas. Regina questionne sa propre cupidité capitaliste quand elle rencontre un ange aux cheveux peignés, aux hauts à paillettes et aux talons compensés (Parton) que le ciel lui a envoyé pour la convaincre de reculer et de plus, selon ses propres mots, «descendez loyers pour remonter le moral. ” La seule chose qui manque est Bernie Sanders déguisé en Père Noël. Si Engels considérait Jésus-Christ comme le premier socialiste, Dolly Parton est un messie pop dont l’évangile est une bonté implacable. Après tout, déjà en 1980, elle a composé 9 à 5, un manifeste populaire contre le harcèlement sexuel, la discrimination sexiste et l’exploitation par le travail. «Vous allez ruiner la vie d’un village au nom du progrès», reproche une voisine à Regina. «Pire, au nom de l’argent!» Corrige un autre.

Noël sur la place est aussi ringard, innocent et collant que cela puisse paraître. C’est exactement le film qu’il veut être. Et son discours est tellement blindé que critiquer son idéalisme dit des choses pires sur le critique que sur le film. Si le public a embrassé ce Noël prématuré (All I Want For Christmas de Mariah Carey est déjà parmi les chansons les plus écoutées sur Spotify) c’est parce qu’il veut que 2020 se termine et qu’il a besoin de n’importe quelle excuse pour être heureux.

L’ange Dolly endoctrine en citant Alexander Pope (“Se tromper est humain, pardonner est divin”) et tous les personnages de Noël de la place sont toujours charmants pour Regina même quand elle les laisse dans la rue. Regina décide de changer (spoiler, même si le lecteur l’aura vu venir) simplement parce que tous ses voisins ont cru en elle. La rédemption de la méchante est consommée lorsqu’elle met le capitalisme au service du bien et affrète un hélicoptère, en payant le traitement de sa poche, pour sauver la vie d’une fille. Dieu bénisse l’amérique.

Dolly Parton n’a jamais semblé se soucier du fait que, à part Jolene, personne ne l’ait jamais prise au sérieux en tant qu’artiste à cause de son caractère et de son apparence (“Il faut beaucoup d’argent pour avoir l’air aussi bon marché”, soutient-elle). Mais depuis quelques années, cette partie est accueillie comme un philosophe des bonnes manières, un compositeur formidable et un symbole de joie. Noël sur la place regorge de ses aphorismes (“Les plus pauvres sont ceux qui ne savent pas qu’il vaut mieux donner que recevoir”, “Si vous jugez quelqu’un pour ses erreurs, vous ne saurez jamais qui il est vraiment”, “La douleur est l’amour qui ne Il a quelque part où aller ») et, honnêtement, il est peut-être temps de prouver l’innocence parce que cette civilisation s’est régulée avec cynisme. Le dernier plan du film est Dolly Parton regardant la caméra et nous encourageant à «sortir et faire briller votre lumière». Qui voudrait être le méchant qui s’oppose à vous?