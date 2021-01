Mexico.- Depuis quelques années maintenant, le Mexique est devenu le centre d’opérations de diverses mafias, qui travaillent en toute impunité avec les organisations pour pouvoir faire le trafic de drogue, d’armes, d’essence, de tabac et d’autres marchandises, et augmenter leurs profits et leur puissance avec un large réseau. activités illicites, y compris les homicides, la fraude, l’extorsion et les enlèvements.

La plus connue au Mexique est la mafia de la drogue, qui, à travers des groupes comme le Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG), l’organisation criminelle la plus dangereuse avec la plus grande présence aujourd’hui, 27 des 32 entités du pays, consolidé comme l’un des principaux fournisseurs de stupéfiants aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions du monde.

Le cartel de Sinaloa (Sinaloa), La Unión Tepito (Mexico), Guerreros Unidos (Guerrero) et La Nueva Familia Michoacana (Michoacán) sont d’autres cellules qui, en plus du trafic de drogue, frappent le pays pour la violence qu’elles exercent pour commettre d’autres des crimes tels que le vol ou le trafic d’armes et de personnes.

Il existe même un lien fort et bien connu entre la mafia calabraise (La ‘Ndrangheta), la plus grande organisation criminelle internationale, et les cartels mexicains – qui ont également adopté le modèle italien de «contrebande d’entreprises» avec la création de sociétés écrans pour blanchiment d’argent – pour consolider la contrebande de cocaïne, de l’Amérique latine vers l’Europe.

Dans le cas des armes, les bureaux publics du gouvernement américain ont reconnu qu’une grande partie des armes de trafic de drogue arrivent illégalement du côté américain (200000 par an, estime le ministère des Relations étrangères), bien qu’il y ait aussi un flux important d’armes de toutes sortes. calibre qui vient d’Amérique centrale et d’Asie.

Une autre des mafias les plus populaires et à la croissance la plus rapide de la dernière décennie (868%) est celle du huachicol, dédié au vol d’hydrocarbures. Depuis 2000, par le biais de pots-de-vin ou de menaces envers les employés de Petróleos Mexicanos (Pemex), le huachicoleo a causé des millions de pertes au trésor public au cours de la dernière décennie (jusqu’à 60 milliards de pesos par an, estime le président Andrés Manuel López Obrador ).

Afin de faire fonctionner et de faire proliférer leur “entreprise”, les membres de ce vaste réseau criminel ont sollicité la participation active de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” et de son Cartel de Santa Rosa de Lima, générateurs de violence à Guanajuato, une entité venue apporter sa contribution jusqu’à 30% des homicides quotidiens dans tout le pays. Aujourd’hui, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” (directeur du CJNG), Roberto de los Santos de Jesús “El Bukanas”, Antonio Valente Martínez Fuentes “El Toñín” et Óscar García Téllez “El Loco Téllez” sont les huachicoleros les plus recherchés.

De quelques années à ce jour, le marché illégal du tabac est également devenu l’une des entreprises les plus rentables pour le crime organisé dans le monde, y compris le Mexique, un pays avec une forte demande mondiale de cigares de contrebande, dit le Confédération des chambres industrielles (Concamin).

Pour l’instant, un groupe a été détecté, présumé dirigé par Carlos Alberto Cedano Filippini et sa famille, qui a l’intention de monopoliser et de contrôler la vente de cigarettes; Aujourd’hui, le Cartel du tabac, soutenu par le CJNG, opère en toute liberté et violence dans divers États de la République mexicaine.

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a rapporté que les mafias chinoises et japonaises commandent le cartel de Totoaba, qui fait le trafic depuis des années avec les poissons endémiques du haut golfe de Californie, qui Il est en danger d’extinction, mais il est très apprécié sur le marché asiatique pour sa vessie natatoire («culture»), à laquelle sont attribuées des propriétés curatives.

D’autre part, en plus de la mafia ukrainienne qui est en charge du trafic illégal de personnes vers les États-Unis, dans le nord du pays les Yakuza opèrent avec “The Fukinesee-Snakeheads Mafia”, un groupe japonais en charge du trafic de la population chinoise vers les États-Unis. Unis, à travers le territoire mexicain.

En 2019, une cellule roumaine a également été découverte à Cancun, Quintana Roo, dédiée à la cyberfraude, au vol d’informations et au clonage de cartes bancaires. La même année, après le meurtre de deux personnes sur la Plaza Artz, les autorités de Mexico ont détecté un groupe israélien qui se livrait au trafic de drogue et aux enlèvements, ainsi que des casinos dans la capitale.

