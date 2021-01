Ce 4 janvier, les éphémérides mexicaines célèbrent les journalistes. Une reconnaissance du travail de ceux qui construisent les histoires des événements quotidiens et qui façonnent, même de nos jours, les premiers profils de l’histoire à travers les genres journalistiques.

Cette date a été choisie pour se souvenir la mort du journaliste Manuel Caballero, considéré comme «Le premier reporter du Mexique» qui aurait également introduit le «sensationnalisme» dans les nouvelles dans les moments difficiles du Porfiriato.

À ses débuts, Caballero était un défenseur de la Constitution de 1857 et un fervent critique de la réélection, de l’oligarchie porfirienne et de la décadence politique de la fin du XIXe siècle en général. Il était enclin à prendre un parti politique sans rougir de ses exagérations et de ses opinions déséquilibrées.

La chercheuse Laura Bonilla collectionne certains de ces bijoux Gentleman; d’abord lorsqu’il a attaqué Lerdo de Tejada: «Le Diable entend donc mettre Don Sebastián directement sur la route de l’enfer et le porter quand il n’y a plus de danger qu’il bouleverse nos régions démocratiques et peut, avec calme et résignation, occuper paisiblement la bouilloire à huile bouillante […]». Et puis contre le général Díaz: «Díaz n’aspirait pas au pouvoir! Quel sarcasme! Et à cause de quelle ambition la République mexicaine a régressé d’un demi-siècle? Il n’aspirait pas au pouvoir! […] Que répondrait ce pauvre homme si aujourd’hui la nation se levait et le combattait avec ses propres doctrines, et le renvoyait de la présidence pour les mêmes raisons et avec les mêmes ressources que lui? […]? “

Caballero, cependant, s’est plongé dans l’exercice du travail informatif à travers l’interview, le rapport descriptif et les «almanachs». Pour les historiens, c’est la première interview publiée au Mexique et ses rapports et ses titres ont cherché à attirer les lecteurs dans les trois premiers mots du texte et, à une occasion, il s’est dispensé du mot pour donner à l’emploi encore plus de sensationnalisme.

Le 17 novembre 1889, l’édition d’El Mercurio Occidental qu’il publia portait sa main encrée de rouge sur la photographie de l’assassin du général Ramón Corona; Depuis lors, la note de la police est connue au Mexique sous le nom de «note rouge».

Aujourd’hui, 95 ans après la mort de Caballero, Nous trouvons curieusement intrigant que le journalisme mexicain continue d’avoir besoin de la transition sur le chemin de la maturité que l’on a faite: cette opinion partisane, moralisatrice, fractionnée, idéologisée et inspirée par la fascination de l’ego transition vers un journalisme d’information risqué dont les principaux engagements sont dans la peau du réel, dans l’observation, dans la reproduction honnête des mots, dans le contraste des idées et, bien sûr, dans la mission de plus en plus difficile de rendre les histoires attractives dans un monde de culture de lecture difficile.

Bien entendu, le journalisme d’opinion a un espace essentiel dans la construction de l’opinion publique. Mais chaque époque a eu des maîtres du langage dont le raisonnement, plutôt que d’inciter la curiosité de leurs lecteurs pour la connaissance, bergers des légions de fanatiques qui confirment leurs phobies et affiliations dans ce qui est publié; des chroniqueurs qui ne cherchent qu’à faire du bien à leurs coreligionnaires, valident leurs pauvres conjectures et les arment d’un verbiage radicalisé.

Les articles d’opinion acides et sardoniques des premiers jours de Caballero ont eu leur point culminant dans «Bulletin du diable», colonne du Republican Monitor; c’était à El Nacional et à El Eco Universal où le journaliste s’est appuyé sur les genres d’information.

Bien entendu, il serait hypocrite de cette chronique de reprocher tout exercice d’opinion; J’invite seulement le gentil lecteur en cette 2021 que nous commençons à lire et à écouter autant que possible. Et, si vous êtes finalement curieux dans un monde qui est vaste et ses faits complexes, alors restez avec ces critiques; Mais si les chroniqueurs réduisent l’environnement à des réponses qui ne satisfont que notre propre ego, alors éloignez-vous et, avec votre liberté, éloignez un soldat de la polarisation.

Felipe monroy

* Directeur VCNoticias.com

