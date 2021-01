Acteur Dustin Diamond, qui est devenu célèbre dans le monde entier dans les années 1990 pour son rôle amusant de Screech dans la populaire série jeunesse “ Saved by the Bell ”, a annoncé via les réseaux sociaux que avoir un cancer de stade quatre. À tout juste 43 ans, il a dû être admis aux urgences il y a quelques jours en raison de douleurs générales sévères et maintenant le pire diagnostic a été officialisé: “Nous pouvons confirmer que Dustin a un cancer. C’est très grave, même si nous attendons toujours plus de détails que nous aurons sous peu “, a expliqué son représentant.” Ça fait très mal. “

Diamond est déjà sous traitement chimiothérapeutique et restera donc hospitalisé encore quelques jours: “Il subit une chimiothérapie, donc il restera à l’hôpital pendant au moins une autre semaine et ensuite nous saurons quand il pourra rentrer chez lui.. La semaine prochaine, nous comprendrons beaucoup mieux la gravité de votre état et les traitements dont vous aurez besoin pour vous sentir à l’aise », a-t-il expliqué.

L’agent a souligné que jeudi, Diamond se sentait un peu mieux, mais que le week-end dernier, il était allé chez le médecin parce qu’il était si malade qu’il ne pouvait même pas rester conscient: “Il était dans et hors de lui-même, se sentant somnolent et fatigué. En plus de tout cela, il a aussi l’herpès, donc il a eu beaucoup de douleur“a-t-il commenté.

Pour le moment, peu de détails sont connus sur l’état de santé de l’acteur, bien qu’un autre de ses représentants ait fait la lumière sur la question en avouant que les problèmes de Dustin avaient commencé après avoir découvert une boule dans la gorge.

Succès des jeunes et controverse subséquente

Dustin Diamond a joué le bien-aimé Screech dans “ Saved by the Bell ” pendant quatre ans et a rejoint le spin-off produit quelque temps plus tard, mais son passage dans la série télévisée ne lui a pas valu une carrière réussie dans l’industrie. En fait, dans les années suivantes Son nom était plus lié à la polémique, notamment en 2006 après avoir participé à une vidéo de film pour adultes pour relancer sa carrière. Il l’a réalisé lui-même, mais a admis plus tard que dans les scènes les plus explicites, il utilisait un double.

Ben A. Pruchnie (.)

En 2009, un livre a été publié dans lequel il montrait de manière négative plusieurs collègues de “ Sauvé par la cloche ” et la paternité lui a été attribuée, bien qu’il ait été dit qu’elle ne reposait que sur ses entretiens. Déjà en 2014, il a été arrêté dans le Wisconsin pour avoir eu un couteau et l’avoir prétendument retiré lors d’un différend dans un bar où un homme a été poignardé. En 2015, il a été reconnu coupable de port d’armes et d’atteinte à l’ordre public et, bien qu’il ait été libéré de l’accusation la plus grave, il a été condamné à quatre mois de prison. Après trois mois, il a été libéré sous condition, a violé ses conditions et a été de nouveau détenu en 2016.