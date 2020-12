La star de “ After We Collided ” revient à la télévision, mais pas pour travailler aux côtés de son frère Cole Sprouse dans l’émission “ Riverdale ”, mais à la place Dylan Sprouse rejoint la série HBO Max, qui promet de donner de quoi parler parmi le jeune public et ses fans.

Selon les informations de Deadline, l’acteur de 28 ans fera partie du casting de “ La vie sexuelle des étudiantes ”, où il jouera Nico, un étudiant de troisième année au New England Essex College, où lui et ses trois colocataires auront des aventures sur leur nouvelle vie libre.

La série mettra en vedette la direction de Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Renée Rapp et Alyah Chanelle Scott, tandis que les créateurs sont Mindy Kaling et Justin Noble, qui coécriront également l’épisode pilote et produiront également avec Howard Klein.

“Cela fait un moment que je n’ai pas fait une série … environ 10 ans. Mais c’est parce que je m’attendais à une bonne série, et celle-ci a fière allure. Heureux d’être à bord aux côtés d’une si grande distribution et équipe. Aujourd’hui, je suis reconnaissant”, a écrit l’acteur. sur son compte Instagram, après avoir annoncé qu’il reviendrait sur le petit écran.

Le fait que Dylan Sprouse rejoigne une série HBO Max, rejoint sa liste d’emplois dans le monde du divertissement en tant que série «La vie de suite de Zack et Cody» où il a agi avec son frère et est devenu célèbre; d’autres projets sont ‘La vie de la suite sur le pont’, ‘Banana Split’, ‘Turnadot’, ‘Rejeté’ et le plus important à ce jour est «After We Collided».