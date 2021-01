Mexico,- L’Athletic Club se qualifie pour la finale de la Super Coupe d’Espagne après avoir battu le Real Madrid 2-1. Avec un doublé de Raúl García, les hommes de Marcelino García Toral éliminent l’équipe de merengue et définiront le titre de Super Coupe contre Barcelone.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Raúl García a marqué un doublé, le premier but à 18 minutes et un penalty à 38 minutes. Karim Benzema réduit pour le Real Madrid à 73 minutes.

Le Français a marqué le seul but des “ blancs ”, a récolté son premier score en 2021 et a atteint 13 dans la saison.

Danger ni ses lumières, Vázquez a échoué

Lorsque le Real Madrid a signé Eden Hazard, le Belge est issu d’une excellente performance en Coupe du monde 2018, en plus de remporter le MVP de la finale de la Ligue Europa et d’être le meilleur dribbleur du Premier. Une saison et demie plus tard, il ne reste plus rien de ce joueur.

Lucas Vázquez jouant du côté avec l’équipe de merengue, a perdu un ballon et a donné un penalty, l’équipe n’était pas bien dans la définition et ils ont été éliminés.

Barcelone affrontera l’équipe de Marcelino García Toral, arrivé il y a seulement 11 jours pour diriger le club basque.

L’équipe de Bilbao a déjà battu le Barça en Super Coupe 2015, à l’époque dans un double match.

Dimanche après-midi, la finale de la Super Coupe d’Espagne se jouera à La Cartuja (Séville). Ce pourrait être le premier titre de la saison pour Barcelone. Messi tentera de jouer le match.

Jovic revient en Bundesliga

En 2018 et 2019, il l’a rompu avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga et en UEFA Europa League. À l’été 2019, le Real Madrid l’a signé pour un peu plus de 60 millions d’euros. En 2021, il revient en prêt à l’Eintracht Francfort après avoir joué seulement 1014 minutes officielles pour l’équipe de merengue.

Photo gracieuseté du Real Madrid / RFEF

Suivez nos réseaux sociaux

Le post «échec Merengue», le Real Madrid sort de la Super Coupe est apparu en premier sur Siete24.