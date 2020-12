Il est difficile d’imaginer un jeu sans la voix de Carlos Martínez en arrière-plan. Le narrateur le plus connu est depuis longtemps devenu la bande originale de l’éternel film de football espagnol. Chacun des grands moments vécus sur un terrain au cours des trois dernières décennies a été accompagné de ses paroles, de ses émotions. Ce samedi, à partir de 21 heures, il racontera un autre derby de championnat entre le Real Madrid et l’Atlético dans Movistar +, avec son ami et partenaire “depuis plus de 30 ans” Julio Maldonado, Maldini, et le nouvel ajout d’El Partidazo, l’ancien footballeur du Real Madrid Álvaro Benito.

“Nous parlons de football à chaque fois que nous sommes ensemble”, disent-ils. Aujourd’hui, ils recommencent. Mais cette fois, c’est différent. Carlos, Maldini et Álvaro inventent ElDerbi de la magie, le jeu jamais joué, le line-up parfait, le match impossible. D’une part, un onze avec Di Stéfano, Ronaldo Nazario et Cristiano ensemble. De l’autre, Luis Aragonés, Koke and Futre. 90 minutes rêvées par eux et par tous les fans. Les trois, qui ont presque tout vu dans le football, mettent en garde contre les derbies madrilènes: “Entre ce qu’ils semblent et ce qu’ils finissent par être, il y a toujours une distance énorme.” Et il y a toujours El Partidazo à raconter, le complément parfait aux illusions des fans. Un espace qui est déjà l’histoire de la télévision, une école de journalisme sportif et, surtout, un invité de plus dans tous les foyers des fans de football. Il est difficile d’imaginer un jeu sans la voix de Carlos Martínez. Celui-là aussi.

El Partidazo a changé de nom tout au long de ces trois décennies, mais son essence est réinventée, innovée et reste. C’est ainsi qu’il s’est glissé dans les salons de millions de foyers pour montrer à l’Espagne et au monde les aspects les plus importants du match de championnat. Carlos Martínez a déjà raconté plus d’un millier de matchs. Le premier derby madrilène qui me vient à l’esprit expose sa passion pour le football. «Je pense que c’était en 1987», s’aventure-t-il à juste titre. “L’Atlético de Madrid de César Luis Menotti s’est imposé 0-4 au Bernabéu avec des buts de Futre, deux de López Ufarte et Julio Salinas”, se souvient-il avec précision. Puis vint, pendant les 30 ans de Canal + et Movistar +, des temps “où le Real Madrid a été un très clair dominateur des jeux”, jusqu’à ce que Diego Pablo Simeone revitalise les derbies avec son arrivée sur le banc des matelas. “Bien sûr, la rivalité au jour le jour, celle du débat au café, a toujours été entre le Real Madrid et l’Atlético”, explique Martínez.

Équipe de chimiste

Avec le souvenir latent de l’inoubliable Michael Robinson chaque jour, El Partidazo n’a cessé de se nourrir, tout au long de ces 30 années, de différents professionnels. L’équipe formée par Carlos Martínez, Maldini, Mónica Marchante, Ricardo Sierra, Antoni Zubizarreta et Gerard López a maintenant été rejointe par l’ancien footballeur du Real Madrid Álvaro Benito. «Je travaille avec les meilleurs. Et j’ai grandi en les écoutant! »Il tire. Martinez l’interrompt en riant: “On va mal.”

Au cours de ces trois décennies, Carlos Martínez et son équipe ont su renforcer une «façon de voir le métier». Avec Maldini, ils se comprennent déjà par cœur et bien qu’ils ne voient pas toujours le football de la même manière, ils partagent cela. «La première et la plus importante règle est que nous ne sommes pas ici pour parler de nous-mêmes ou pour rechercher notre éclat. Ce qui compte, c’est le produit et chacun apporte quelque chose qu’il doit apporter quand il doit y contribuer », explique le narrateur. «Et en ce sens, avec Álvaro, tout est une découverte. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le football, et qui s’expriment bien aussi, mais qui comprennent que ce que nous faisons est quelque chose de choral et que cela doit sonner collectivement, c’est déjà plus difficile », ajoute-t-il. Álvaro Benito est clair à ce sujet.

En dehors du stand, dans la loge ou au pied du terrain, Mónica Marchante et Ricardo Sierra sont également des protagonistes expérimentés dans chacun des jeux. Sierra, 48 ans, joue le match du jour depuis 17 ans maintenant près des bancs et de la ligne de chaux. Ses entretiens avant et à l’issue des rencontres, depuis une position privilégiée, donnent une touche de proximité aux diffusions. Rappelez-vous en détail le jour où Diego Costa a cassé la séquence de près de 15 ans sans victoire de l’Atlético avec le Real Madrid dans le championnat de la ligue. «Je l’ai interviewé après le match et c’était un sentiment très spécial. On a remarqué que quelque chose avait changé », dit-il.

Comme le jour où Marchante, qui est dans la loge présidentielle depuis 2004, a vu le visage surpris du président du Real Madrid, Florentino Pérez, après avoir rencontré la Wanda Metropolitano. «Le stade a un impact. Je me souviens de son regard quand il a quitté la boîte, du genre «Je veux voir mais je ne veux pas voir», révèle Marchante. “J’ai toujours voulu demander ce que les fans voudraient savoir s’ils étaient à ma place.” Pour toute une génération de cadres supérieurs du Real Madrid, selon Marchante, le rival à battre a aussi toujours été l’Atlético.

Carlos Martínez, Maldini et Álvaro Benito s’amusent comme des enfants ramassant un stylo et commençant à concevoir chacune des onze pièces historiques d’ElDerbi. Martínez prend la voix de commandement, bien que chacun ait sa feuille. «Gardien du Real Madrid? C’est simple: Casillas! ». Álvaro Benito est sincère: «Je mettrai ceux que j’ai vu jouer en live! Caminero est un homme classique »Et Maldini peaufine son schéma:« Camacho pourrait être un défenseur arrière droit. Plusieurs fois, il a pris cette position pour défendre ». Martínez récite de mémoire la formation de l’Atleti 1974 et est enthousiasmé par la stratégie qu’il choisit pour le Real Madrid. Ce sera un match avec de nombreux buts: “4-1-5, tirez-le vers le haut!” La voix devra être réchauffée. En passant l’examen, ils se rendent compte qu’ils en ont oublié un et demandent à nouveau les feuilles. Ils corrigent et incluent Zinedine Zidane.

«Nous discutons du football chaque fois que nous sommes ensemble. Nous ne voyons pas tout de la même manière, mais nous comprenons le métier de la même manière “

Carlos Martinez

“Celui de Madrid est le derby citoyen qui a le plus grand poids historique en Europe”

Julio Maldonado ‘Maldini’

“Si vous demandez à un footballeur vétéran du Real Madrid, son grand rival a toujours été l’Atlético”

