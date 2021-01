Los Angeles – La vague de retards de tournage en raison de la pandémie qui a balayé Hollywood en 2020, il semble que cela se poursuivra 2021, car “Morbieux”, un film sur le célèbre méchant des histoires de Homme araignée qui étoiles Jared Leto, retardera sa première de mars à octobre.

“Morbious” a désormais une date de sortie en salles le 8 octobre au lieu du 19 mars.

Ce n’est pas le premier revers dans le lancement de «Morbious», puisque sa présentation était initialement prévue pour le 31 juillet 2020 mais Sony a annoncé en mars dernier qu’il la retarderait jusqu’à cette année avec l’intention d’éviter le coronavirus.

Un exemple de la façon dont la pandémie perturbe complètement les plans d’Hollywood est qu’il y a à peine un an, la première bande-annonce de “Morbius” a été vue et, douze mois plus tard, ce film a déjà accumulé deux retards dans l’incertitude absolue dans le Industrie audiovisuelle américaine.

Réalisé par le cinéaste suédois d’origine chilienne Daniel Espinosa, Morbious se concentre sur un scientifique (Leto) qui souffre d’une maladie du sang mais dont les tentatives de se guérir finissent par le transformer en une sorte de vampire.

Des attentes surgissent

Aux côtés de Jared Leto, qui reviendra ainsi dans le sous-genre du film de super-héros après son interprétation du Joker dans «Suicide Squad», les acteurs Michael Keaton, Jared Harris et la latine Adriá Arjona figurent dans le casting de «Morbious».

La présence de Keaton dans la bande-annonce a encouragé les fans de super-héros à penser qu’un croisement entre les films de Spider-Man et les intrigues de “Morbius” et “Venom” (2018) pourrait être en préparation, car ce sont deux ennemis mortels de l’homme-araignée.

La clé de cette hypothèse est que Keaton était le rival de Spider-Man dans “Spider-Man: Homecoming”.

Après le nouveau retard de «Morbius» et quelques mois marqués à Hollywood par des cinémas fermés, les retards des blockbusters, et la nouvelle puissance atteinte par le streaming, l’œil est désormais sur les prochains grands films qui, selon le calendrier des premières de 2021, devrait voir le jour prochainement.

Parmi eux apparaissent en février “Cinderella” de Camila Cabello et l’adaptation de “Tom and Jerry”, tandis qu’en mars des films comme “Chaos Walking” avec Tom Holland et Daisy Ridley et “The King’s Man” devraient apparaître sur grand écran. le prequel.

Jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée et que la vaccination contre le coronavirus ait atteint une part très élevée de la population, Hollywood devrait continuer à retarder bon nombre de ses films destinés au grand public ou à choisir de les diffuser sur le marché numérique.

Avec des informations d’agences.

