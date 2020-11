GOT a présenté des moments emblématiques de Daenerys Targaryen qui sont restés dans la mémoire des fans, cependant, il y a une de ces scènes qui était totalement spontanée, car dans un rapport récent, il a été révélé que Emilia Clarke a improvisé sur Game of Thrones, quelque chose que très peu de fans ont réalisé à l’époque.

Lors de la promotion du livre ‘Fire Cannot Kill a Dragon’, l’un des réalisateurs de l’émission, Jeremy Podeswa a déclaré à Entertainment Weekly, que dans la cinquième saison de “ Game of Thrones ” (GOT), l’actrice anglaise a prononcé un discours en valyrien, l’une des langues inventées pour la saga, cependant, à l’origine il devait être parlé en anglais, mais le changement a été fait parce que l’on pensait qu’il aurait plus d’impact pour le public.

“Alors (les showrunners David Benioff et Dan Weiss) sont entrés, ils regardaient la scène filmée, et ils ont dit: ‘Ne serait-ce pas génial si la scène était en Valyrian?”, A expliqué le cinéaste, mais ces types de scènes portent un temps de préparation car c’est un long monologue que Clarke a dû apprendre, le problème était que cette modification du langage se faisait d’un moment à l’autre.

Tellement effrayée que l’actrice refuse de parler en valyrien, Podeswa l’a approchée et lui a expliqué l’idée, à laquelle elle a accepté, a pris quelques références de ce que son personnage avait déjà dit dans cette langue et improvisé tout le reste et en moins de 10 minutes, elle était prête à dire ses lignes devant la caméra.

“Dans chaque prise, chaque intonation et la façon dont elle a tout dit, vous avez parfaitement compris ce qu’elle était censée dire. Donc, tous les sous-titres semblaient authentiques par rapport à ce qu’elle faisait. Elle connaissait assez bien la langue à l’époque que pour que tout fonctionne. Il ne suivait pas parfaitement en Valyrian, mais aucun fan ne l’a remarqué. Il a fait un travail incroyable », a-t-il expliqué.

Pour voir ce moment où Emilia Clarke a improvisé sur ‘Game of Thrones’, la série est sur les services de HBO et sinon pour revivre plusieurs moments de cette émission, vous pouvez lire le livre ‘Fire Cannot Kill a Dragon’, qui Il raconte les faits curieux, les coulisses et comment cet ambitieux projet télévisé a été construit.