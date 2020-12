Lance Armstrong et Jan Ullrich ont joué à la fin des années 1990 et au début des années 2000 dans l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du cyclisme. sur les routes du Tour de France.

Pourtant, près de vingt ans après ces batailles sur le Tour, les deux cyclistes sont devenus des anges déchus du cyclisme après avoir découvert qu’Ullrich et Armstrong avaient été liés à des réseaux de dopage.

Bien qu’il soit sa bête noire dans la Grande Boucle, depuis qu’Armstrong a terminé vainqueur en 2000, 2001 et 2003 devant Ullrich avant que ses titres ne soient enlevés, le Texan avait des mots d’affection pour l’Allemand et regrettait le traitement qui Il a été donné en Allemagne contrairement aux autres coureurs de son temps. “L’Allemagne idole Erik Zabel ou Rolf Aldag. Cela leur donne des emplois, ils les emmènent aux courses et à la télévision et les laissent même monter sur le podium. Mais au lieu de cela, ils ont défenestré, détruit et foiré la vie de Jan Ullrich. Pourquoi ? “.

Armstrong a également voulu montrer la bonne relation entre les deux pilotes malgré leur rivalité sur la route et leur haine envers leurs rivaux dans leur intention de vouloir gagner à tout prix. “Il y avait toujours eu une relation très respectueuse entre nous. C’était un respect très différent du reste des gars ou des coureurs. Ils n’aimaient pas ça et ils ne m’aimaient pas. Je les ai vus se serrer la main et j’ai pensé ‘Mais que faites-vous? Vous devez les haïr. , mec! Nous nous respections beaucoup. “

Une haine qu’Armstrong a parfois étendue à ses coéquipiers s’ils ne respectaient pas ses galons de leader de l’US Postal. “Il était le leader de l’équipe, celui qui allait remporter le Tour de France, il était impensable qu’il y ait un autre gars dans l’équipe qui pense gagner le Tour. Si quelqu’un y pensait, il y avait la porte.”

L’un des collègues qui en a souffert était Floyd Landis, qui a révélé en 2010 une série de courriels d’Armstrong et de l’US Postal liés à un complot de dopage qui a marqué le début de la fin de la légende texane. “Ça pourrait être pire, ça pourrait être Floyd Landis et se réveiller comme une merde tous les jours. Ouais, c’est ce que je pense. Eh bien, je n’y pense pas, je sais”, a déclaré Armstrong, auquel Landis a répondu: “Il ne sera pas content avec Cela, j’espère que vous trouverez un peu de paix dans votre vie. Je n’ai aucune rancune contre vous. “